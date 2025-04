Kieft: 'Ajax, Feyenoord en PSV zullen niet bij hem op de stoep staan'

Wim Kieft verwacht niet dat succestrainer Paul Simonis van bekerwinnaar Go Ahead Eagles op korte termijn de kans gaat krijgen bij een Nederlandse topclub. "Clubs als Ajax, Feyenoord of PSV zullen niet op de stoep staan bij Simonis", schrijft de oud-international in zijn column in De Telegraaf.

Simonis nam afgelopen zomer het stokje in Deventer over van René Hake en overtreft in zijn debuutjaar alle verwachtingen. Go Ahead staat met de, naar verluidt, veertiende begroting op een keurige zevende plaats in de Eredivisie. Hét hoogtepunt volgde afgelopen maandag, toen in de bekerfinale in De Kuip na strafschoppen werd afgerekend met AZ en Go Ahead de allereerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis in de wacht sleepte. Telegraaf-journalist Mike Verweij sprak een dag later in de podcast Kick-Off het vermoeden uit dat Simonis wel eens in beeld zou kunnen komen bij Ajax, als Francesco Farioli komende zomer alweer zou vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Gewaagde' keuze Simonis bij Eagles pakt geweldig uit: 'Daarmee steek je je nek uit als trainer'

Kieft denkt er echter anders over: "Clubs als Ajax, Feyenoord of PSV zullen niet op de stoep staan bij Simonis", schrijft de oud-spits stellig. "Hij staat pas een jaar op eigen benen. De Nederlandse top is toch een hele andere wereld voor een trainer. Waar ze bij Go Ahead Eagles bijna alles leuk en aardig vinden, wordt er in de top heel anders gereageerd als je in maart twee keer verliest", legt Kieft uit. Ook zou Simonis in Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven te maken krijgen met 'een ander soort spelers, vaak toppers met grote namen': "Zulke spelers testen je, zijn vaak mondiger, kritischer en bezitten grotere ego’s", aldus Kieft.

LEES OOK: Maaskant schetst somber perspectief voor bekerwinnaar Go Ahead: 'Zo werkt de voetballerij niet'

Bovendien heerst in de top een veel grotere 'druk van binnenuit' én spelen de media een veel grotere rol. "Kan je in Deventer in relatieve rust bij een stabiele club werken, in de top word je continu op je vingers gekeken", weet Kieft. "Krijgt Simonis ooit de kans, dan blijft het afwachten of hij onder die andere omstandigheden zichzelf blijft zoals bij Go Ahead Eagles", besluit de oud-international.

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen 🔗

👉 Maaskant schetst somber perspectief voor bekerwinnaar Go Ahead 🔗

👉 De Busser verdient grof geld met weddenschap voor bekerfinale 🔗

👉 Valentijn Driessen heeft onheilspellende boodschap voor Go Ahead na bekerzege 🔗

👉Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗