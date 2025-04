Mbappé, die niet eens in actie komt, krijgt uiterst gênant ontvangst bij Real Madrid

Het huwelijk tussen Real Madrid en is nog geen succesverhaal. Hoewel de Fransman zelf aardig op dreef is en met 32 doelpunten in 49 wedstrijden goede cijfers kan overleggen, is hij er niet in geslaagd zijn stempel te drukken in de Champions League. Real Madrid werd vorige week door Arsenal uit het toernooi gekegeld en dat wordt Mbappé duidelijk kwalijk genomen. De aanvaller werd zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club getrakteerd op een fluitconcert.

De afgelopen jaren was het niet de vraag óf, maar wanneer Mbappé de overstap zou maken naar Real Madrid. Vorige zomer was het dan eindelijk zover. De Fransman had besloten zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain niet te verlengen en kon daarom transfervrij de overstap maken naar Real Madrid. Het huwelijk begon veelbelovend. Met een doelpunt tegen Atalanta Bergamo in de strijd om de UEFA Super Cup had Mbappé meteen een belangrijk aandeel in de eerste prijs van het seizoen. Het dreigt echter bij de eindzege van de UEFA Super Cup te blijven voor Real Madrid en Mbappé.

Nadat de Madrilenen in de finale van de Spaanse Supercup hard ten onder gingen tegen FC Barcelona, volgde vorige week uitschakeling in de Champions League. Ze verloren over twee duels met 5-1 van Arsenal. In beide wedstrijden kon Mbappé zijn stempel niet drukken. Tijdens de return ging hij zelfs voortijdig naar de kant. De Fransman raakte geblesseerd aan een enkel en moest de strijd daardoor staken. Het is op dit moment de vraag of hij op tijd hersteld is voor de bekerfinale tegen FC Barcelona van komende zaterdag. Daarin moet Real Madrid het seizoen nog enigszins van kleur voorzien. In de competitie is de achterstand op FC Barcelona vier punten.

Fluitconcert voor Mbappé

Real Madrid kwam zondagavond met de schrik vrij tegen Athletic Club. Een geweldig doelpunt van Federico Valverde diep in de blessuretijd bezorgde de ploeg van trainer Carlo Ancelotti een zwaarbevochten 1-0 overwinning. Mbappé zag het vanaf de tribune gebeuren. De Fransman had door een schorsing sowieso niet kunnen spelen. Hij werd door de regie wel even op de grote schermen in beeld gebracht. Daar waren niet alle supporters van Real Madrid blij mee. Volgens Mundo Deportivo werd de grote ster getrakteerd op een fluitconcert. “Mbappé stond in de schijnwerpers op het videoscorebord van het Bernabéu, waar op dat moment enkele fluitconcerten te horen waren van de Real Madrid-fans”, zo schrijft de sportkrant.

De (lichte) fluitconcerten zijn hier in een video van Marca te horen.

Mbappe, who is out serving a one match suspension for his red card, was whistled at the Bernabeu when he was shown on the big screen. pic.twitter.com/H79Ajhpnbt — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2025 🚨 Kylian Mbappé received WHISTLES BY THE BERNABEU! pic.twitter.com/66tEz5nKxf — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 20, 2025

Mbappé gaat uit zijn dak na doelpunt Valverde

Volgens Mundo Deportivo werd niet het hele team, ondanks de pijnlijke uitschakeling in de Champions League, negatief ontvangen. Er zou zelfs applaus hebben geklonken. “Alhoewel het zeker moeilijk te horen was of er fluitsignalen van het publiek waren voor de spelers en Ancelotti na de knock-out tegen Arsenal in de Champions League. De geluidsinstallatie in het Bernabéu stond erg hard, waardoor het moeilijk te horen was of er fluitconcerten waren voor Los Blancos”, zo klinkt het. Real Madrid herstelde zich in ieder geval deels voor de nederlaag tegen Arsenal. Dankzij de 1-0 zege op Athletic Club blijft het in het spoor van FC Barcelona. Het doelpunt van Valverde werd uitbundig gevierd door Mbappé. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat hij flink uit zijn dak gaat.

La réaction de Kylian Mbappé après le but de la victoire de Valverde. 😂🤍pic.twitter.com/CSsK8xoVWn — Gio Mbappe 🇫🇷 (@GioMbappe) April 20, 2025

