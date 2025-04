Sneijder komt met presentatie over Courtois en wordt belachelijk gemaakt door Krul

Wesley Sneijder heeft maandagavond de tijd genomen om nog één keer uitgebreid stil te staan bij de vrije trappen van , afgelopen dinsdag tijdens Arsenal - Real Madrid (3-0). Na zijn eerdere kritieken aan het adres van keeper kreeg hij in binnen- en buitenland enorm veel kritiek over zich heen.

Menig voetbalfan was nog aan het bijkomen van de indrukwekkende en verrassende voetbalavond in het Emirates Stadium, toen Sneijder zich op opmerkelijke wijze uitliet tijdens de nabeschouwing op Ziggo Sport. De oud-voetballer van Real Madrid wilde namelijk nog wat kwijt over Courtois. Zo zou hij bij de 1-0 van Rice zijn muur totaal niet goed neer hebben gezet, terwijl een 'stapje naar rechts' van de Belgische doelman hem fataal zou zijn geworden bij de 2-0. Daarbij wekte Sneijder de indruk dat de vrije trappen zelf niet zo bijzonder waren, maar meer fouten van de keeper. Op X volgde vervolgens een stormvloed aan kritiek op de analist, terwijl verschillende media in Engeland hun lach niet konden inhouden bij het aanhoren van de teksten van Sneijder.

Artikel gaat verder onder video

Maandagavond is de Champions League-winnaar van 2010 (Internazionale) aangeschoven bij Rondo, waar de analyse opnieuw besproken wordt. Sneijder wil gelijk iets rechtzetten. "Het lijkt alsof ik het die jongen niet gun, maar ik gun het hem van harte. Geweldig, nog nooit een vrije trap gemaakt en dan op zo'n podium. Twee fantastich genomen vrije trappen." Vervolgens herhaalt de Utrechter nog eens dat de muur bij de eerste rake vrije trap van Rice teveel naar binnen stond, wat een fout is van Courtois.

LEES OOK: 'Ajax in de Champions League, ik houd mijn hart vast'

Niet veel later loopt Sneijder naar het grote scherm bij Rondo, om de tweede vrije trap nog eens nader toe te lichten. "De muur staat hier iets te veel naar het midden, want de keeper moet zijn eigen hoek afschermen. Hij verwacht hem al een klein beetje in deze hoek (de hoek waar Rice binnenschoot, red.)" Dan wil Sneijder hét belangrijkste moment voor zijn argument aanstippen. "Geweldige vrije trap, juiste snelheid, juiste richting. Daar totaal geen commentaar op. Maar als Courtois iets meer in de juiste hoek staat en geen hupje maakt, pakt hij hem zo met één hand uit de hoek."

Krul maakt Sneijder belachelijk

Presentator Wytse van der Goot vertelt dan dat ze Tim Krul hebben gevraagd voor zijn reactie op deze analyse van Sneijder. Beide heren speelden bij Oranje met elkaar samen op het WK van 2014. "Hij zegt drie dingen: 'Wes moet niet zo zeiken. Ik nam zijn vrije trappen altijd op de borst aan. En keeper is kansloos bij deze vrije trap." Sneijder moet er hard om lachen, maar sneert toch nog even terug. "Hij (Krul, red.) zou misschien kansloos zijn geweest, maar Courtois niet."

Sneijder legt nogmaals standpunt rondom vrije trap Rice uit 👀#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/OpR0wbVKQc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 14, 2025

