Lofzang voor Beenhakker in Spaanse media: 'Hij tilde ons voetbal naar een hoger niveau'

Het overlijden van Leo Beenhakker, die donderdag op 82-jarige leeftijd is overleden, is ook in Spanje groot nieuws. De legendarische trainer, die in totaal vier seizoenen aan het roer stond bij Real Madrid, staat op vrijwel iedere voorpagina van de sportkranten in het Zuid-Europese land. In de Spaanse media wordt gesproken over een groot verlies.

Beenhakker bereikte in Nederland grote successen door met Ajax en Feyenoord kampioen te worden, maar had ook in het buitenland groot succes. In Spanje werd Beenhakker legendarisch door met Real Madrid drie landstitels op rij te winnen tussen 1987 en 1989. De Nederlander was de coach van een elftal dat 'La Quinta del Buitre' genoemd werd en was vernoemd naar de vijf grote sterren (Emilio Butragueño, Manuel Sanchís, Rafael Martín Vazquez, Míchel en Miguel Pardeza), waarmee de Madrilenen Europa domineerden.

De prestatie van Beenhakker met De Koninklijke is uniek, want sindsdien heeft niemand het voor elkaar gekregen om driemaal op rij kampioen te worden met Real Madrid. De Spaanse krant Marca schrijft dan ook op de voorpagina dat 'de legendarische Real Madrid-trainer' is overleden. Verderop in de krant wordt er teruggeblikt op de periode van Beenhakker bij de Madrilenen. "Beenhakker bereikte in die drie jaar alles wat mogelijk was. Landskampioenschappen en een kanshebber voor de Europa Cup. Hij tilde het Spaanse voetbal naar een hoger niveau."

Ook AS schenkt aandacht aan de overleden Beenhakker middels verhalen, fotoseries en herinneringen. De krant schrijft dat hij met Real Madrid '‘het meest esthetische, vermakelijke en aanvallende voetbal uit de hele voetbalgeschiedenis' liet zien. "Hij was een van de meest illustere coaches van eind 20ste eeuw", klinkt het.

Ook tegenslagen Beenhakker bij Real Madrid aangehaald

AS haalt ook aan dat PSV voor de enige smet in zijn tijd bij Real Madrid zorgde, door de Madrilenen in 1987/1988 uit te schakelen in de halve finale van de Europa Cup 1. "Dat jaar verdiende Real de grote prijs, maar Beenhakker kreeg die niet dankzij zijn landgenoten', aldus het Spaanse medium. Deze tegenslag wordt ook door El Pais aangehaald, naast de andere tegenslagen: de uitschakeling in de halve finale van de Europa Cup 1 tegen Bayern München (1987) en AC Milan (1989). De krant spreekt daarnaast wel over 'een van de meest opwindende periodes in de clubgeschiedenis van Real Madrid'.

