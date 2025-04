Voetbalwereld neemt afscheid van Leo Beenhakker: 'Het doet pijn in mijn ziel'

De voetbalwereld is ondergedompeld in rouw na het overlijden van Leo Beenhakker. De oud-trainer wordt vanuit allerlei hoeken herdacht, met lovende woorden van oud-spelers en herinneringen. Beenhakker was onder andere trainer van Ajax, Feyenoord en Real Madrid.

Ajax schrijft op sociale media: “We zijn diep bedroefd te horen van het overlijden van Leo Beenhakker. Rust in vrede, Don Leo.” Ook Feyenoord laat online van zich horen: “Don Leo, rust zacht…” Real Madrid, de club waar Beenhakker driemaal kampioen werd, laat in een persbericht weten: “Real Madrid CF, haar president en haar raad van bestuur betreuren het overlijden van Leo Beenhakker ten zeerste. Leo Beenhakker is op 82-jarige leeftijd overleden. Real Madrid betuigt haar medeleven aan alle Real Madrid-fans. Rust zacht.” Ook andere oud-werkgevers van de trainer plaatsten hun condoleances op sociale media, te zien onderaan dit artikel.

Artikel gaat verder onder video

In de uitzending van Ziggo Sport ter gelegenheid van de Europese wedstrijden van donderdagavond is Alex Pastoor te gast. De trainer is tot tranen geroerd en wordt gevraagd naar Beenhakker. “Ik denk ook terug aan dingen die hij met mij gedeeld heeft. Die zal ik nooit met iemand anders delen. Dat vond ik een heel groot compliment, dat hij die dingen met mij deelde.”

Presentatrice Hélène Hendriks benoemt beroemde uitspraken van de wijlen taalkunstenaar. Zo bedacht Beenhakker een woord voor de eigenwijze ‘patatgeneratie’ en de uitspraken “Van horen zeggen, ga je liegen” en “Je mag wel dromen, maar zorg niet dat je in je dromen verdwaalt.”

Ronald de Boer, spelend voor Ajax in de tijd van Beenhakker, belt in bij de uitzending en noemt zijn oud-trainer een ‘charismatische man: “Ik vond het een eer om onder hem te spelen. Hij was natuurlijk echt wel een grote meneer. Je had hem nog zoveel meer gezonde jaren toegewenst.”

Ook de beroemde Mexicaanse WK-keeper Guillermo Ochoa heeft van zich laten horen na het overlijden van Don Leo. De 39-jarige doelman speelde voor Club América onder Beenhakker: “Vandaag is er iemand overleden die heel belangrijk voor mij was. Het doet pijn in mijn ziel. Dank u wel, meneer Leo Beenhakker, voor het vertrouwen dat u in mij stelde toen ik net begon, voor de kans die u mij gaf om te debuteren en voor de steun die u mij gaf bij mijn eerste stappen als professional. Ik zal je altijd dankbaar zijn. Rust zacht, meneer.”

