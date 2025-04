Vandaag Inside reageert op overlijden Beenhakker: 'Overal waar hij is geweest...'

Het overlijden van Leo Beenhakker heeft ook indruk gemaakt op de heren van Vandaag Inside. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord, Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal overleed donderdagavond op 82-jarige leeftijd. René van der Gijp en Johan Derksen hebben Beenhakker beiden meegemaakt en halen herinneringen op aan de overleden oud-trainer.

“Ik kende hem", reageert Van der Gijp nadat Genee het onderwerp inleidde. "Ik heb hem helaas maar twee wedstrijdjes bij het Nederlands elftal meegemaakt. Ik zag hem weleens in de stad. Ik moet zeggen: ik ken hem niet heel goed. Ik liep altijd naar hem toe, ik zei altijd gedag en maakte altijd een praatje met hem. Een ongelooflijk aardige gozer. Ik had net Casper (van Eijk, red.) aan de lijn. In Madrid is het echt als een bom ingeslagen. Hij zegt: het is hier de talk off the day. Iedereen heeft het erover. Hij wordt hier echt gezien als een van de betere trainers die ze gehad hebben. Hij heeft een vervelende laatste twee jaar gehad. Hij kwam amper zijn flat nog uit. Hij heeft twee klote jaren gehad. Johan heeft hem meegemaakt als trainer denk ik.”

“Ja”, bevestigt Derksen, die vervolgens met een anekdote komt over Beenhakker. “Ik was een jaar bij Go Ahead en toen kwam er een slungelachtige, rossige meneer, die binnenreed in een Simca 1000 kan ik mij herinneren. Die kwam binnen en wij dachten: dat is een nieuwe aankoop van een amateurclub. Een nieuwe speler. Dat was dus de derde trainer. František Fadrhonc was de hoofdtrainer, Joop Brand, en Leo Beenhakker werd derde trainer én masseur. En Leo kon helemaal niet voetballen. Hij was op dat moment trainer van Epe, dat was een derdeklasser, daar had hij niet zoveel succes mee. Hij was ook trainer van een handbalclub, want hij had handbal als bijsport op de CIOS, en daar had hij wel veel succes mee. Overdag was hij ook nog verkoper in een sportzaak.”

LEES OOK: Voetbalwereld neemt afscheid van Leo Beenhakker: 'Het doet pijn in mijn ziel'

"Een prachtige man”, looft Derksen Beenhakker vervolgens. Hij krijgt bijval van Van der Gijp. "Hij is tot zijn dood dezelfde gebleven. Hij relativeerde alles. Hij is zichzelf nooit anders gaan gedragen doordat hij bij Real Madrid trainde”, erkent Van der Gijp, die op zijn beurt weer aangevuld wordt Derksen. “Overal waar Beenhakker geweest is, daar praten ze met respect over hem. Of dat nou een bananenrepubliek was of een Europese topclub.”

Van der Gijp komt vervolgens superlatieven tekort voor Beenhakker. "Het was echt een topgozer. Echt een wereldvent. Casper van Eijk is eigenlijk de enige die hem de laatste twee jaar nog begeleid heeft en nog iets heeft geprobeerd. Dat lukte allemaal niet", aldus de analist. Derksen stelt vervolgens dat iedereen 'het beste met hem voorhad'. "Casper van Eijk, Jan Boskamp, Dick Advocaat. Ze hielden hem erbij, maar Leo was in zichzelf gekeerd en er was eigenlijk geen gesprek meer mee te voeren.”

Ontslag bij Feyenoord deed Beenhakker pijn

Beenhakker keerde in 2009 nog eenmaal terug bij Feyenoord, ditmaal als technisch directeur. Na anderhalf jaar moest de oud-trainer het veld ruimen omdat de club Martin van Geel wilde als technisch directeur. Volgens Derksen heeft dit ontslag Beenhakker ontzettend aangegrepen. "Toen is hij een verbitterde man geworden", weet de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. "Ik heb hem daarna nog een keer geïnterviewd en toen begon ik erover en toen begon hij te huilen hè. Toen stortte hij helemaal in. Dat zat hem zo hoog, want hij had een appartement naast De Kuip gekocht zodat hij dicht bij zijn werk woonde. Hij woonde er nog niet of hij werd eruit gegooid. Dan zit je iedere dag in ‘jouw’ Kuip te kijken. Dat is verschrikkelijk natuurlijk.”

VIDEO - Vandaag Inside-tafel staat stil bij overlijden Leo Beenhakker

