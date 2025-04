Johan Derksen briest: ‘Ik heb zo’n bloedhekel aan hem, wisselen die klootzak!’

Johan Derksen heeft maandagavond in het televisieprogramma Vandaag Inside gehakt gemaakt van . De analist heeft zich afgelopen weekend opnieuw geërgerd aan de buitenspeler van PSV.

PSV won zaterdag met 1-3 bij FC Groningen, door doelpunten van Malik Tillman, Ivan Perisic en Johan Bakayoko. Lang speelde 67 minuten, maar deelde niet in de doelpuntenproductie en kreeg het binnen het veld ook nog even aan de stok met aanvoerder en ploeggenoot Luuk de Jong. Lang maakte in de eerste helft veel misbaar met de nodige handgebaren, toen De Jong hem erop attendeerde dat hij moest meelopen met zijn tegenstander.

LEES OOK: Noa Lang wordt aangepakt door ploeggenoot en reageert met wegwerpgebaren

“Ik word een beetje gek van die Lang. Ik heb zo’n bloedhekel aan die Lang”, briest Derksen maandagavond. “Die jongen misdraagt zich stuitend, iedere wedstrijd weer. En dat handje naar Luuk de Jong... Als ik aanvoerder was geweest, had ik tegen de trainer gezegd: wisselen die klootzak!”

“Ik vind het echt een hele vervelende jongen die alleen maar voor slechte anti-publiciteit zorgt”, stelt Derksen, die ook PSV-trainer Peter Bosz nog een veeg uit de pan geeft. “Overigens word ik ook een beetje moe van Peter Bosz. Die ziet het nog als een uitdaging om tweede te worden. Nee, dat is een afgang! Dat is geen uitdaging.” PSV heeft met nog zes speelrondes voor de boeg negen punten minder dan koploper Ajax. De voorsprong op nummer drie Feyenoord bedraagt vijf punten.

