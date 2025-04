Hugo Borst: 'Wat een ongemak! Er moet iets zijn voorgevallen tussen Bosz en hem'

Hugo Borst zag een ongemakkelijk interview tussen Milan van Dongen en Peter Bosz voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen FC Groningen en PSV. De analist van ESPN kreeg de indruk dat PSV-trainer Bosz niet zo gesteld is op Van Dongen.

In het interview ging het over de slechte vorm van PSV sinds de jaarwisseling. “Wij proberen te kijken: waar ligt het aan. Dan kijken we ook naar data. Ik ging eens kijken naar de sprints. High intensity runs zijn belangrijk, toch?”, vroeg Van Dongen aan Bosz, die reageerde: “Jawel, maar daar kan ik zoveel over zeggen, joh. Het maakt al een groot verschil wie ik opstel. Als ik Tillman en Saibari opstel – dat zijn allebei enorme sprinters – dan ziet die data er heel anders uit dan wanneer ik spelers opstel die weliswaar veel lopen, maar minder op hoge intensiteit. Het heeft er dus ook mee te maken wie je opstelt.”

Van Dongen vulde aan: “Bij Noa Lang viel het op dat hij veel minder high intensity sprints heeft dan vorig seizoen. Is je dat ook opgevallen?”

© ESPN

Bosz nuanceerde: “Dat is ook weer verschillend. Vorig seizoen zijn er aan het begin ook wedstrijden geweest waarin Noa dat niet haalde. Het heeft er ook mee te maken: tegen wie speel je? Heeft hij veel de bal of moet hij er veel achteraan? Data moet je wel kunnen vertalen en niet zomaar klakkeloos overnemen.” Van Dongen concludeerde: “Jij hebt er zeker meer verstand van, dus dat laten we zo.”

Daarna volgden nog wat vragen over het vertrouwen binnen de selectie van PSV en het strijdplan tegen Groningen. Opvallend was dat Van Dongen en Bosz elkaar aan het eind van het interview de hand schudden en uit elkaar gingen, waarna Van Dongen nog even achter hem aan ging en ze nog wat woorden wisselden. Wat er werd gezegd, was niet te horen.

Hugo Borst over interview met Peter Bosz

© ESPN

Borst keek glimlachend naar de beelden. “Wat een ongemak, zeg. Ik vind het wel lekker om naar te kijken. Milan heeft z’n huiswerk gedaan en Bosz is niet bijster gesteld op deze verslaggever, dat kun je voelen. Daar moet iets in het verleden zijn gebeurd”, speculeerde de analist bij De Eretribune. “Dan krijg je een goede, uitgebreide vraag, en een heel kort antwoord. Je komt er eigenlijk niet doorheen. Het is veelzeggend: hier staat een trainer die aangeschoten wild is. Hij is niet zeker dat het vandaag goed gaat aflopen. Hij heeft allereerst niet het vertrouwen van pakweg een halfjaar geleden en ten tweede heeft hij geen zin in dit interview. Ik geniet daarvan.”

