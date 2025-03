Serdar Gözübüyük stapelt fout op fout, deze club profiteerde het meest bij PSV - Ajax

Serdar Gözübüyük kan niet terugkijken op een goed optreden na PSV - Ajax (0-2). De scheidsrechter en zijn team, met assistenten Harm Zeinstra en Patrick Inia, maakte meerdere fouten. We telden minstens zes fouten, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax.

Minuut 6: Ajax wordt corner onthouden

In de zesde minuut belandde een indraaiende vrije trap van Steven Berghuis in het strafschopgebied. Davy Klaassen en Joey Veerman raakten de bal allebei aan, waarna die over de achterlijn ging. Veerman leek de bal als laatste te raken. Assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra vlagde evenwel voor een doeltrap voor PSV.

Minuut 13: onterechte ingooi PSV

In de dertiende minuut streden Mauro Junior en Steven Berghuis rond de cornervlag om de bal. Mauro schoot de bal aan tegen Berghuis en raakte die daarna zelf als laatste, maar toch kreeg PSV de ingooi mee. “Een aparte beslissing van Gözübüyük”, concludeerde commentator Vincent Schildkamp. Uit de ingooi volgde een serieuze kans voor Ismael Saibari om te scoren.

Minuut 43: Kenneth Taylor wordt gematst

In de middencirkel was Taylor veel te laat. Hij had geen kans meer om bij de bal te komen en leek uit frustratie een forse beuk uit te delen aan Olivier Boscagli. Een gele kaart had niet misstaan. “Een behoorlijk irritante overtreding van Taylor”, zei Schildkamp dan ook. “Het blijft bij een preek.” In de 58ste minuut kreeg Taylor wel geel toen hij venijnig doorging op Olivier Boscagli.

Minuut 45: Saibari mag hands maken

In de 45ste minuut raakte Ismael Saibari de bal op zijn eigen helft kwijt onder druk van Davy Klaassen. Voor Ajax linkte een veelbelovende aanval, met vier aanvallers tegenover vier verdedigers. Saibari stak snel zijn arm uit om zijn balverlies te corrigeren en Gözübüyük blies op zijn fluit. Een gele kaart bleef uit.

Minuut 53: Klaassen krijgt vrije trap tegen

Na een schot van Mauro Junior draaide Klaassen zich om de bal te blokkeren. Hij had de armen langs het lichaam. De bal kwam tegen zijn arm, waarna Gözübüyük voor een vrije trap floot.

Minuut 69: PSV wordt corner onthouden

Noa Lang was ontzet toen hij geen corner kreeg, nadat zijn schot naast ging. Dat was terecht, want het schot was geblokt door Josip Sutalo. In de ogen van Gözübüyük was er vlak daarvoor géén sprake van een overtreding van Mauro Júnior op Kenneth Taylor, waardoor het spel ‘gewoon’ doorging en er een corner had moeten volgen voor PSV.

Geen fout: de veelbesproken vrije trap voor Ajax

Misschien wel de meest besproken beslissing was toekenning van de vrije trap waaruit uiteindelijk de 0-1 van Ajax voortkwam. Olivier Boscagli ging door op Brian Brobbey en was te laat. Het contact leek licht, maar de keuze om een vrije trap te geven was begrijpelijk omdat Boscagli simpelweg te laat was.

