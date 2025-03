Noa Lang is Ajax-speler na 75 minuten helemaal zat

heeft zich van een onsportieve kant laten zien tijdens PSV - Ajax. De buitenspeler van PSV verloor de controle over zijn emoties na een overtreding van Davy Klaassen en smeet de bal in al zijn frustratie weg.

Lang was in de 75ste minuut bezig aan een dribble tussen een aantal Ajacieden door. Toen Klaassen een overtreding maakte door hem vast te houden, kookte de frustratie over bij Lang, wiens ploeg tegen een 0-2 achterstand aankeek.

Nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot voor de overtreding, was Lang er klaar mee. Hij smeet de bal zo’n vijf meter verderop. Hiervoor kreeg hij geel van de scheidsrechter. ESPN-commentator Vincent Schildkamp noemde het ‘een best aparte actie’ van Lang.

