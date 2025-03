Flinke opsteker voor Bosz in aanloop naar kraker tegen Ajax

Middenvelders en liggen op schema om komende zondag mee te kunnen doen in de topper van PSV tegen Ajax, meldt De Telegraaf. Het is een positieve meevaller voor trainer Peter Bosz in aanloop naar de kraker tegen de koploper van de Eredivisie.

PSV kan komende zondag in het eigen Philips Stadion de spanning in de titelrace terugbrengen. De regerend landskampioen heeft momenteel zes punten achterstand op koploper Ajax en kan dat verschil bij een overwinning terugbrengen naar drie punten. Dat Schouten en Tillman hoogstwaarschijnlijk dus weer minuten kunnen gaan maken, is voor PSV dan ook goed nieuws.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Loopbaan 25-voudig Oranje-international gaat uit als een nachtkaars: 'Ik moet ook realistisch zijn'

Schouten moest op 15 maart verstek laten gaan bij de wedstrijd van PSV op bezoek bij RKC Waalwijk (0-3). Ook ging er voor de 27-jarige controleur een streep door het tweeluik van het Nederlands elftal tegen Spanje in de Nations League. Schouten kampte met aanhoudende teen- en knieklachten, waarmee hij langere tijd heeft doorgespeeld. Dit was dan ook van invloed op het niveau dat hij haalde. Na een periode van rust heeft schouten de training hervat en de eerste signalen over zijn inzetbaarheid zondag zijn positief, schrijft De Telegraaf.

LEES OOK: Ajax en PSV in contact over tbc-besmetting Lucas Pérez: wat zijn de gevolgen voor de topper van zondag?

Tillman iep in de achtste finale van de KNVB Beker tegen Excelsior (5-4) een zware enkelblessure op en het was nog maar de vraag of hij dit seizoen nog in actie zou kunnen komen. De Amerikaan herstelde echter sneller dan verwacht en kan tegen Ajax waarschijnlijk alweer deel uitmaken van de wedstrijdselectie van PSV. Tillman deed eind vorige week nog een helft mee in het geheime oefenduel met FC Den Bosch.

Mauro Júnior mogelijk ook terug

Naast Schouten en Tillman hoopt Bosz tegen Ajax ook weer te kunnen beschikken over vleugelverdediger Mauro Júnior. De Braziliaan ontbrak tegen RKC Waalwijk omdat hij niet fit genoeg was. In de kraker tegen Ajax kan Bosz sowieso niet beschikken over de langdurig geblesseerde Ricardo Pepi en Lucas Pérez. Bij de Spanjaard is actieve tuberculose vastgesteld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV geeft hoop niet op en doet sterkhouder verbeterd aanbod

PSV hoopt nog altijd het contract van Mauro Júnior te kunnen verlengen.