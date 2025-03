Actieve tuberculose vastgesteld bij speler van PSV

Bij een van de spelers van PSV is actieve tuberculose vastgesteld, zo maakt de club maandagmiddag bekend. De bewuste speler, wiens identiteit niet wordt genoemd, maakt het naar omstandigheden goed. "Hoewel de kans op verdere besmettingen klein is, wordt de situatie volgens de standaardprotocollen van de GGD nauwlettend gemonitord", laat PSV weten. De bekendmaking is uitgerekend op Wereldtuberculosedag (24 maart).

Er is melding van de situatie gemaakt bij de GGD Brabant-Zuidoost. De behandelend longarts, de medische staf van PSV en de GGD Brabant-Zuidoost hebben direct alle noodzakelijke maatregelen getroffen, zo benadrukt de club. Zo is er onder meer bron- en contactonderzoek opgestart en de betrokkenen zijn geïnformeerd. Samen met de GGD Brabant-Zuidoost zullen de standaard protocollen verder worden gevolgd en uitgevoerd. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat mensen in de omgeving van de geïnfecteerde speler besmet zijn.

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en meestal de longen treft. Bij de actieve vorm kunnen de bacteriën via de lucht worden verspreid. “Het risico op besmetting voor mensen in de omgeving van de patiënt is beperkt. In de buitenlucht is er sowieso geen besmettingsgevaar", aldus longarts Pascal Wielders, werkzaam bij de GGD Brabant-Zuidoost.

PSV ondersteunt de speler in zijn herstel en vraagt om de privacy van de spelers te respecteren. "Wanneer er relevante updates zijn, zullen we deze delen via onze officiële kanalen. Op verzoeken anderszins gaat de club momenteel niet in. In het kader van de AVG-wetgeving is PSV niet gerechtigd specifieker in te gaan op de identiteit van het betrokken selectielid", zo klinkt het.

Update 16:37

Jeroen Kapteijns, clubwatcher van PSV voor De Telegraaf weet te melden dat de kans groot is dat de betreffende speler niet meer in actie komt dit seizoen. "Er is een isolatieperiode van minimaal drie à vier weken, die ook kan worden uitgebreid. Daarnaast is er nog een antibioticakuur nodig en dat heeft impact op de conditie." Kapteijns verwacht dat de PSV'er er zeker vijf tot zes weken uitligt, waarna het einde van het seizoen nadert. De laatste speeldag in de Eredivisie is op 18 mei.