PSV nog altijd meest waardevolle team in Eredivisie bij nieuwste ETV-update

PSV is nog altijd het meest waardevolle team in de Eredivisie, blijkt uit de nieuwe Estimated Transfer Value-update van FootballTransfers. De Eindhovenaren beleven een dramatische start van de tweede seizoenshelft, waaronder de 1-7 nederlaag in eigen huis tegen Arsenal in de Champions League. Desondanks blijft de ETV van de selectie deze maand intact.

Nederlagen tegen Go Ahead Eagles en Arsenal zorgden ervoor dat PSV steeds minder kans maakt op een tastbare prijs. Naast de uitschakeling in de KNVB Beker en de Champions League is ook de landstitel ver weg. De ploeg van Peter Bosz heeft een achterstand van zes punten op Ajax, al treffen beide titelkandidaten elkaar wel direct na de interlandbreak.

De mindere fase heeft tot op heden weinig gevolgen voor de ETV van PSV. De Eindhovenaren beschikten afgelopen maand over een selectiewaarde van 362 miljoen euro en zagen dit bedrag deze maand met slechts enkele miljoenen afnemen tot een bedrag van 355 miljoen euro. De ETV-update van FootballTransfers laat zien dat deze daling grotendeels te danken is aan Isaac Babadi en Tyrell Malacia.

Babadi komt dit seizoen amper in de plannen voor bij PSV en leek afgelopen transferperiode zelfs op weg naar de uitgang. De spelmaker besloot echter in Eindhoven te blijven, maar komt ook sindsdien weinig aan spelen toe. Het gevolg is dat de ETV van Babadi deze maand met 1,9 miljoen euro is afgenomen tot een bedrag van 4,2 miljoen euro.

De jeugdinternational is zeker niet de enige speler van PSV die zijn ETV zag dalen deze maand. Liefst vijftien spelers van PSV kenden een (lichte) daling. Bijvoorbeeld ook Malacia. De linksback, die de rest van het seizoen wordt gehuurd van Manchester United, zag zijn waarde met 2,2 miljoen euro afnemen deze maand. De voormalig speler van Feyenoord vertegenwoordigt op dit moment een ETV van 14,5 miljoen euro. Daarmee is Malacia bij lange na niet de meest waardevolle speler in de selectie van PSV. Die titel is weggelegd voor Johan Bakayoko.

