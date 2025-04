'Noa Lang weg bij PSV, dat 'mogelijke prooi' spot in de Eredivisie'

zal na dit seizoen 'normaal gesproken' vertrekken bij PSV, meldt het Eindhovens Dagblad. Mocht dat het geval zijn, dan richten de Eindhovenaren hun vizier op AZ-aanvaller . De zoon van voormalig PSV-middenvelder Mark van Bommel wordt 'in de gaten gehouden' door de club uit Eindhoven.

Het Eindhovens Dagblad verwacht dat PSV een 'heftige transferzomer' te wachten staat. Lang is een van de spelers die op de nominatie staat om te vertrekken uit Eindhoven. De krant verwacht dat de Oranje-international een bedrag van tussen de twintig en dertig miljoen euro moet opleveren. Ook een andere buitenspeler zal de deur mogelijk achter zich dicht doen bij PSV. "Voor Johan Bakayoko kan weleens hetzelfde gelden, omdat zijn contract nog maar een jaar loopt."

Dat zijn niet de enige wijzigingen die worden verwacht in de voorhoede van PSV. Aanvoerder Luuk de Jong en Ivan Perisic beschikken over een aflopend contract en denken nog na over hun toekomst. De Jong heeft al een aanbieding gehad van PSV, terwijl Perisic 'zeer stevige eisen' heeft voor een langer verblijf bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Volgens het ED zou de Amerikaan Ricardo Pepi komend seizoen misschien weleens de eerste spits van PSV kunnen zijn. Voor Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech, de andere twee aanvallers in de selectie van de Eindhovenaren, liggen komend seizoen kansen in het verschiet, schetst de krant. "Zij kunnen zich nog volop kunnen bewijzen. Komend seizoen moeten zij meer speeltijd af zien te dwingen."

Van Bommel gespot als opvolger Lang bij PSV

Dat PSV serieus rekening lijkt te houden met een vertrek van Lang blijkt wel uit het feit dat de club al bezig is met het zoeken naar een opvolger. AZ-aanvaller Van Bommel is hierbij een van de 'mogelijke prooien' van PSV. "Nog helemaal niks is zeker of op dit moment concreet en er zijn veel spelers in beeld bij PSV, maar Van Bommel wordt zeker in de gaten gehouden. Nadeel is wel dat AZ waarschijnlijk een fors bedrag voor hem wil hebben", klinkt het over de twintigjarige aanvaller die nog een contract tot medio 2027 heeft in Alkmaar.

