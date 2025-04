Noa Lang kondigt via Instagram nieuw nummer met bekende artiest aan

is weer de studio ingedoken en komt binnenkort met een nieuw nummer. Via Instagram deelt de PSV-aanvaller een foto vanuit de auto waarop zijn autoradio te zien is. In zijn Instagrom Story tagt Lang bovendien de beroemde artiest Jonna Fraser.

Het nieuwe nummer van Noano, zoals de artiestennaam van Lang luidt, en Jonna Fraser lijkt 'Matcha Coco' te gaan heten. Dat valt tenminste te zien op de tekst van de autoradio van de PSV'er. Wanneer het nummer online komt is niet bekend, aangezien dit nog maar de eerste teaser voor de plaat is.

Het is voor Lang alweer zijn vierde nummer. Eerder bestormde de PSV-aanvaller de hitlijsten met hits al '7K op je feestje', 'Damage', die hij met Ronnie Flex opnam, en 'Waka'. Het nummer 'Damage' stond vier weken lang op nummer ''een in de top honderd, terwijl 'Waka' tot de tweede plek kwam. Laatstgenoemd nummer heeft Lang opgenomen met Emms van Broederliefde, een groep waar Jonna Fraser ook geregeld mee samenwerkt.

Lang zette kwaad bloed bij PSV-fans

Eerder vandaag heeft Lang zich via social media niet populair gemaakt bij PSV-fans. De linksbuiten zette na de 0-2 nederlaag tegen Ajax een foto in zijn Instagram Story waarop hij te zien is met een Ajax-shirt. Dit zorgde voor flink wat frustratie bij fans van PSV. De foto was al heel snel daarna niet meer te zien op de Instagram van Lang.

