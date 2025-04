Johan Derksen heeft pijnlijk advies voor Bosz en fileert twee grote namen van PSV

Johan Derksen trekt maandagavond in Vandaag Inside een aantal pijnlijke conclusies over PSV. Wat De Snor betreft kan trainer Peter Bosz de eer beter aan zichzelf houden. Ook twee internationals van het Nederlands elftal krijgen er van langs: "Bosz heeft het geen moment uit die twee gehaald."

PSV verloor zondag op eigen veld met 0-2 van Ajax en lijkt daarmee definitief een streep te moeten zetten door het prolongeren van de landstitel. Met nog zeven wedstrijden te gaan staat het elftal van Bosz negen punten achter op de Amsterdammers, en dat terwijl de Eindhovenaren in december vorig jaar nog juist negen punten vóór stonden op de huidige koploper. Het mislopen van de landstitel zou betekenen dat Bosz zijn tweede seizoen in het Philips Stadion afsluit zonder prijs. In augustus werd na strafschoppen verloren van Feyenoord in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, terwijl PSV door Arsenal uit de Champions League gekegeld werd en door toedoen van Go Ahead Eagles sneuvelde in het toernooi om de KNVB Beker.

'Bosz moet eer aan zichzelf houden bij PSV'

"PSV heeft gewoon de rode loper uitgelegd voor Ajax, zo van: ''Worden jullie maar kampioen, jongens'", stelt Derksen, die een duidelijk advies heeft voor Bosz. "Als je trainer bent van de beste selectie van Nederland, waar iedereen het over eens is, en je vliegt uit de beker, uit de Europa Cup én je wordt geen kampioen... Dan moet je niet wachten tot het bestuur of de leiding een onsympathieke beslissing maakt. Nee, dan moet je zeggen zelf zeggen: 'Ik heb gefaald, het heeft een godsvermogen gekost, voor mij een ander'."

Noa Lang en Joey Veerman aangepakt: 'Bosz heeft het geen moment uit die twee gehaald'

Verderop in de discussie richt Derksen zijn pijlen op twee Oranje-internationals van PSV: "Noa Lang en Joey Veerman, die hebben allebei iets extra's, die kunnen wedstrijden beslissen. Bosz heeft het geen moment uit die twee gehaald. Die Veerman doet bij balverlies niet mee. En die Lang doet maar wat, maar die heeft helemaal niets gepresenteerd. Dan speel je dus altijd met negen man, als de tegenstander de bal heeft." In het geval van Lang is tafelgast Valentijn Driessen het daar wel mee eens, maar de chef voetbal van De Telegraaf stipt aan dat Veerman vorig seizoen wél van grote waarde was. "Hij denkt dat hij rijp is voor de Europese top", reageert Derksen, "dat is een misvatting." Daar moet Driessen hem gelijk in geven: "Er is helemaal niemand rijp voor de Europese top bij PSV."

