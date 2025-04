Voormalig PSV-spits Zeefuik doet boekje open: 'Zelfs mijn moeder kon er niet van slapen'

Voormalig PSV-aanvaller Género Zeefuik moest in 2017 zijn voetbalcarrière al op 27-jarige leeftijd vroegtijdig beëindigen. Lange tijd gaf de oud-spits geen interviews, maar nu heeft hij een boekje opengedaan over de lastige periode waar hij doorheen ging. Zo werd Zeefuik meermaals flink bekritiseerd vanwege zijn gewicht, iets waar hij moeilijk mee om kon gaan.

"Ik vind het jammer en pijnlijk dat mensen me destijds niet beoordeeld hebben om wie ik ben, maar om hoe ik eruitzag. En dat terwijl ik er niks aan kon doen", aldus de voormalig spits van onder meer PSV en FC Groningen in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Zeefuik werd onder meer op televisie neergezet als dikzak.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV ziet trainer na slechts één seizoen alweer vertrekken

Zeefuik merkte gedurende zijn carrière dat hij steeds zwaarder werd en dat mensen daar ook vaker over begonnen. Dat de oud-voetballer aankwam had een medische oorzaak. "Later is gebleken dat ik een lichamelijk probleem heb en voedsel anders verteer dan andere topsporters. Ik had er alles voor over om voetballer te zijn, maar helaas is me dit overkomen. Mijn schildklier en alvleesklier werkten niet goed."

LEES OOK: Enorme exodus dreigt in Eindhoven: tegen FC Groningen mogelijk slechts twee spelers die 'zeker' blijven

"Ik was gewoon fit voor negentig minuten, maar inderdaad zwaar om te zien. De manier waarop daarover op televisie geoordeeld is, heeft mij en mijn familie wel geraakt. Zelfs mijn moeder kon er dagenlang niet van slapen dat ik op televisie werd neergezet als een dikzak die niks deed voor zijn sport, terwijl er gewoon een hele logische verklaring voor was", vervolgt Zeefuik, die na zijn periode bij FC Groningen nog voor buitenlandse avonturen stond bij het Schotse Heart of Midlothian en het Turkse Balıkesirspor. Vervolgens keerde hij bij begin 2017 bij FC Emmen terug in Nederland, om later dat jaar zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Analyse De Boer kwam hard aan bij Zeefuik

Een televisie-analyse van Ronald de Boer heeft er bijvoorbeeld flink ingehakt bij Zeefuik. "Het was wel erg hard. Mijn lichamelijke probleem was op dat moment bij helemaal niemand bekend en ik heb er ook lang niet over willen praten. Later is na testen precies gebleken hoe het zat en heb ik medicijnen gehad. Nu is het volledig onder controle."

Zeefuik voelt geen wrok

Zeefuik is inmiddels werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax en richtte zijn eigen voetbalschool op. Na het vroegtijdige eindige van zijn voetbalcarrière voelt hij geen wrok meer. "Ik ben een gelukkig mens en heb geleerd hoe de wereld in elkaar kan zitten. Mensen veroordelen je soms, terwijl ze helemaal niet weten welk verhaal je met je meedraagt. Dat is op dat moment even pijnlijk, maar het zegt uiteindelijk meer over hen dan over jezelf. Ik heb een geweldige familie en waardevolle mensen op mijn pad getroffen. Dat is wat echt telt", besluit hij.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 Twee Studio Voetbal-gasten oogden diep bedroefd en 'verslagen' na de nederlaag PSV tegen Ajax. 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗

👉 Willem van Hanegem spreekt schande van PSV en verwacht dat er harde noten gekraakt gaan worden. 🔗