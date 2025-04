Enorme exodus dreigt in Eindhoven: tegen FC Groningen mogelijk slechts twee spelers die 'zeker' blijven

PSV-supporters moeten er niet gek van opkijken als er zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Groningen slechts twee spelers staan opgesteld die ook komend seizoen ‘zeker’ in Eindhoven spelen. Dat schrijft Maarten Wijffels althans. De verslaggever van het Algemeen Dagblad ziet dat het de huidige nummer twee van de Eredivisie veel moeite kost om de aflopende contracten te verlengen en houdt er kennelijk rekening mee dat meerdere spelers inderdaad bezig zijn aan hun laatste maanden bij PSV.

Technisch directeur Earnest Stewart heeft een flinke stapel huiswerk liggen voor de komende periode. Het einde van het seizoen komt in zicht en dit betekent ook dat er - normaal gesproken - steeds meer duidelijk gaat worden over welke spelers wel en niet bij hun club blijven. Bij PSV heerst er echter nog veel onduidelijkheid. De Eindhovenaren hebben op dit moment meerdere spelers rondlopen die in het bezit zijn van een aflopend contract. Zo dreigen Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Walter Benítez en Ivan Perisic allemaal transfervrij te vertrekken bij PSV. Luuk de Jong, Rick Karsdorp en Richard Ledezma lopen eveneens allemaal uit hun contract.

“Als Peter Bosz zijn opstelling maakt voor de wedstrijd zaterdag bij FC Groningen, kan die ploeg zomaar vijf basisspelers teller van wie het contract afloopt. En op de bank heeft de trainer van PSV nóg meer van die gevallen”, zo schrijft Wijffels donderdagavond. Wijffels suggereert dat de vele randzaken bij PSV ervoor zorgen dat de spelers minder presteren in wedstrijden. “In Eindhoven lijkt het alsof bijna iedereen constant is afgeleid. Voortdurend zorgen randzaken voor irritatie en gedoe.” Volgens Wijffels zit het ‘m in meer dingen dan alleen transferzaken. “Het is Noa Lang die openlijk ruziede met het publiek en deze week opnieuw PSV-fans over zich heen kreeg na een Instagram-post met een Ajax-shirt”, zo klinkt het.

Ook Schouten en Saibari hebben problemen

Lang heeft nog een doorlopend contract bij PSV, maar lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Eindhoven. De aanvaller kon in januari al een transfer maken. Napoli had naar verluidt een bedrag van 35 miljoen euro over voor zijn komst, maar PSV wilde niet meewerken aan een vertrek. Mogelijk staat de club er in de zomer anders in. Jerdy Schouten stond er afgelopen zomer nog goed op bij buitenlandse (top)clubs, maar slaagt er dit seizoen niet in zijn niveau aan te tikken. “Het zit ‘m in Schouten die nooit toekomt aan alleen bezig zijn met ‘ik en mijn taak’, omdat hij dit seizoen aanmoddert met pijntjes en blessures. Het is ook Ismael Saibari die stelselmatig te laat kwam en mócht komen. Hij miste voor straf de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. Maar nu Saibari weer speelt, zijn er medespelers die denken: oh, dat gaat hier dus zo…”, schrijft Wijffels.

De verslaggever verwacht dat er een ‘harde evaluatie’ gaat plaatsvinden bij PSV, ‘waarbij ook die waslijst aan aflopende contracten zeker de revue passeert’. “Je zou denken: PSV heeft met Earnest Stewart en Marcel Brands een surplus aan ervaring met technisch management. Dat voorkomt dat je als club in april zo voor het blok staat. Want een speler met een aflopend contract denkt primair: géén blessure meer oplopen. Mijn eigen hachje richting volgend seizoen staat voorop.” Wijffels vindt het pijnlijk voor PSV dat het de club ‘zelfs’ niet is gelukt om ‘tijdig te verlengen met een echte clubjongen als Mauro Júnior’. “In Eindhoven zit Bosz niet direct op de wip. Maar als hij dit weekeinde gaat tellen, komt hij in Groningen misschien aan twee basisspelers die ook komend seizoen zeker bij PSV spelen. Dat zijn Ryan Flamingo en Sergiño Dest”, besluit Wijffels.

Begin februari schreef FCUpdate.nl nog een uitgebreid artikel over de aflopende contracten bij PSV.

