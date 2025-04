Noa Lang maakte tijdens aankomst bij Oranje sluikreclame voor absurd product

arriveerde twee weken geleden bij de campus van Oranje in Zeist met een opmerkelijk plastic voorwerp in zijn mond. Nu blijkt dat de aanvaller van PSV en het Nederlands elftal destijds (sluik)reclame maakte voor een merk dat handelt in wegwerptandenborstels.

Het Nederlands elftal speelde eind vorige maand in het kader van de Nations League wedstrijden tegen Spanje. De aankomst van de internationals werd zoals gebruikelijk vastgelegd door de camera’s van OnsOranje.

Lang arriveerde weliswaar met een enigszins opmerkelijk stuk plastic dat uit zijn mond hing, maar verder verliep zijn aankomst betrekkelijk geruisloos. Destijds was onduidelijk wat Lang in zijn mond met zich meedroeg, maar nu blijkt dat de buitenspeler van PSV het gebruikelijke aankomstmoment van Oranje heeft aangegrepen om reclame te maken voor een merk dat handelt in wegwerptandenborstels, dan wel tandenborstels voor onderweg.

Lang plaatst donderdag op Instagram een foto van zijn aankomst, met het stuk plastic dat uit zijn mond hangt. Dat blijkt dus een wegwerptandenborstel, dan wel een tandenborstel voor onderweg te zijn. Lang linkt door naar de website van de producent. Op de foto is ook duidelijk een verpakking van het product zichtbaar. De verpakking was op de video die OnsOranje deelde op zijn YouTubekanaal niet goed zichtbaar.

Onduidelijk is of Lang voordat hij afreisde naar Oranje was vergeten zijn tanden te poetsen.

