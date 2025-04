PSV heeft keiharde boodschap voor zomeraanwinst: kans op speeltijd nihil

hoeft de rest van het seizoen niet meer op veel speeltijd te rekenen bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad. De rechtsback beschikt over een aflopend contract, maar bij het vervullen van bepaalde voorwaarden wordt een verlengingsoptie gelicht. Dat wil PSV hoe dan ook voorkomen.

Karsdorp vertrok afgelopen zomer transfervrij bij AS Roma, waarna hij bij PSV terugkeerde in de Eredivisie. De rechtsback werd gehaald nadat PSV aan het begin van het seizoen de nodige blessures kende in de achterhoede. Het jeugdproduct van Feyenoord tekende een contract tot het einde van het seizoen in Eindhoven.

Dat ene seizoen in het Philips Stadion lijkt het ook bij te gaan blijven voor Karsdorp. Volgens de regionale krant is de kans zelfs 99 procent zeker dat de rechtsback vertrekt. Toch zal PSV dan wel op de tellen moeten passen. Het is namelijk zo dat er een verlengingsoptie is afgesproken in het contract, waardoor dit bij het vervullen van de voorwaarden automatisch zal worden verlengd.

Zowel PSV als Karsdorp hebben er volgens het ED baat bij dat het aflopende contract van de drievoudig international niet zal worden verlengd. In een poging de optie niet automatisch te lichten, zal de dertigjarige verdediger daarom in de rest van het seizoen nauwelijks meer op speeltijd hoeven rekenen.

