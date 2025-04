PSV ziet trainer na slechts één seizoen alweer vertrekken

Alfons Groenendijk vertrekt na slechts één seizoen alweer als trainer van Jong PSV, meldt Voetbal International. De voormalig oefenmeester van onder meer ADO Den Haag haalt te weinig voldoening uit zijn werk als trainer van de beloftenploeg van de Eindhovenaren.

Groenendijk werd afgelopen zomer de nieuwe trainer van Jong PSV als opvolger van Wil Boessen, die aan de slag bij bij Fortuna Sittard als assistent-coach van Danny Buijs. Nu een jaar later moeten de Eindhovenaren alweer op zoek naar een nieuwe trainer voor de beloftenploeg. Groenendijk tekende een contract tot medio 2026, maar heeft de clubleiding tijdens een evaluatiegesprek laten weten te willen kijken naar iets nieuws.

De oud-voetballer en ex-trainer van onder meer ADO Den Haag, FC Den Bosch en Willem II zou moeite hebben met de vele wisselingen in de selectie van Jong PSV. De beloftenploeg van de Eindhovenaren staat na 32 speelronden op een zeer teleurstellende achttiende plaats met 23 punten. Wel heeft Groenendijk met zijn ploeg nog een wedstrijd tegoed.

