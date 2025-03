Woerts pleit voor nieuw gezicht in Vandaag Inside: 'Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!'

Als het aan Chris Woerts ligt dan is Tom Egbers binnenkort te zien als bargast in Vandaag Inside. Gisteren (maandag) werd duidelijk dat de 67-jarige presentator komende zomer gaat vertrekken bij de NOS, de omroep waar hij al sinds 1984 voor werkt maar waar hij in 2023 op een zijspoor belandde na een geruchtmakend artikel in de Volkskrant over wangedrag achter de schermen.

Egbers was op dat moment een van de belangrijkste gezichten van Studio Sport, waarvoor hij onder meer de Eredivisie-samenvattingen presenteerde. Daarnaast fungeerde hij als presentator van Andere Tijden Sport. Daar kwam echter abrupt een einde aan toen een vroegere medewerker van Studio Sport Egbers betichtte van grensoverschrijdend gedrag. De presentator verdween daarop uit beeld, maar mocht na een kort geding wel weer aan het werk. Niet meer in zijn oude functie, maar Egbers maakte de afgelopen tijd een aantal documentaires en een voetbalpodcast, Vergeten Helden.

Hoewel de wegen van Egbers en de NOS komende zomer zullen gaan scheiden, is de presentator niet van plan om met pensioen te gaan. In de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside brengt Wilfred Genee de toekomst van Egbers ter sprake. Oud-wielrenster Roxane Knetemann zegt goede ervaringen met Egbers te hebben gehad in de periode dat beiden nog werkten voor de NOS: "Tom was een vrolijke man. Of was, net alsof hij dood is, hij is een vrolijke man. Hij was aanwezig. Maar goed, ik zat in mijn hok, commentaar te doen."

"Hij is vrij", zegt Woerts over Egbers. "Hij kan na de zomer schnabbelen wat hij wil." Genee vraagt de sportmarketeer vervolgens of Egbers een geschikte gast voor Vandaag Inside zou vinden. "Ik denk eerder aan de bar dan aan tafel", vermoedt Woerts. "Hij moet wel wat assertiever zijn, maar hij heeft humor hoor, die Tom. Hij kan best wel leuke anekdotes vertellen, dat denk ik wel. Hij heeft zoveel meegemaakt, ik zou het zeker doen!" Genee kan zich niet voorstellen dat Egbers zoveel humor heeft, maar Woerts bezweert: "Jawel, jawel. Bij de NOS is dat een beetje verboden, maar in het echte leven is het wel een geinige gozer."

