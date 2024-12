Terugkeer Tom Egbers op tv loopt uit op deceptie: 'Verdiend onbekeken'

De terugkeer van Tom Egbers op televisie is uitgelopen op een grote teleurstelling. Zijn programma Toms Sportverhalen is donderdagavond slechts 254.000 keer bekeken. Kijkcijferexpert Tina Nijkamp velde na het zien van het programma al een kiezelhard oordeel, maar stelt na het zien van de kijkcijfers dat het programma 'verdiend onbekeken' is.

Egbers was zo'n twee jaar afwezig op televisie nadat een artikel in de Volkskrant over de werksfeer bij de NOS een bom onder zijn carrière legde. De sportpresentator werd bovendien beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de omroep. Eind maart van dit jaar kwam Egbers tot een schikking met de NOS, waarna bekend werd dat hij weer programma’s mocht gaan maken.

Donderdagavond verscheen Egbers dan ook weer op televisie met het programma Toms Sportverhalen. Kijkcijferexpert Nijkamp toonde zich na het zien van het programma al zeer kritisch op Instagram. "Tuurlijk verdien je een comeback en een tweede kans, maar dan met zo'n programma?", begint ze in haar Instagram Stories.

"Wat is dit? Hoe slecht gemaakt is dit? Een wanprestatie. Ik, ik en ik. En zo niet slim en zo niet 2024: ALLEEN maar MANNEN aan het woord. Slechts één miniquoteje van een vrouw in de HELE aflevering. Hoe bedenk je dat na zo'n artikel in de Volkskrant? PR-technisch geen slimme comeback. Nee deze productie gaat niet de Televizier-Ring winnen en niet slim geproduceerd vanuit producent BlazHoffski."

Zeer belabberde kijkcijfers voor Egbers

Vrijdagochtend werden de kijkcijfers bekend en die zijn volgens Nijkamp vies tegengevallen voor de sportpresentator. "Voor Tom Egbers is zijn tv-comeback zeer teleurstellend van start gegaan: slechts 254.000 kijkers op NPO2. Is dat gek? Nee. Natuurlijk had Tom pech met start pakjesavond. Maar deze show was gewoon niet goed. Of om in tv-termen te blijven: verdiend onbekeken", besluit ze kritisch.

