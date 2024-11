Genee in shock door walgelijk verhaal van Hélène Hendriks: ‘Hier word ik niet vrolijk van’

Hélène Hendriks is vrijdagavond met een smerig verhaal gekomen bij Vandaag Inside. Tijdens de uitzending praat René van der Gijp over hotelkamers, waarna Hendriks plots ingrijpt: “Daar hoorde ik een goor verhaal over!” Wilfred Genee schrikt van de anekdote.

Van der Gijp vertelt in eerste instantie over zijn dwangneuroses. De oud-voetballer erkent lachend dat hij iedere dag zijn auto stofzuigt en de wc tweemaal poetst. Het nieuwe programma Poetsen met Estelle (Cruijff, red.) komt vervolgens ter sprake. “Zij heeft, net als mij, smetvrees. Zij is de hele dag aan het poetsen. Het is af en toe wel eens lekker als je dan in een hotel bent, je gaat geen hotel schoonmaken”, zegt Gijp, waarna Hendriks ingrijpt met een ‘goor verhaal’.

“Zij controleert in het hotel altijd haar waterkoker. Dan denk ik: een waterkoker? Die controleer ik nooit. Maar het schijnt heel veel mensen hun onderbroek in de waterkoker stoppen om te wassen”, zegt de presentatrice van De Oranjezondag.

Van der Gijp grapt: “Dat doe ik ook! Mijn onderbroek in de waterkoker? Dat doe ik thuis ook!” Wilfred Genee lacht, maar schrikt wel. “Dit wist ik helemaal niet en ik word hier niet vrolijk van. Ik ben een thee-man, ik drink geen koffie”, zegt de presentator. “Ik ook, maar het schijnt dus heel vaak te gebeuren. Goor”, sluit Hendriks af.

Bekijk hier het hele fragment uit Vandaag Inside:

