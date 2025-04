Arno Vermeulen doet verbijsterende uitspraak over AZ: 'Ik snap dat jij geen directeur bent geworden'

Arno Vermeulen betoogt in Voetbalpraat dat het helemaal geen ramp hoeft te zijn voor AZ, als de club zich niet via de play-offs weet te plaatsen voor de voorrondes van de Conference League. De NOS-journalist wekt daarmee grote verbazing bij tafelgenoten Willem Vissers en Kenneth Perez: "Dat vind ik een reusachtige uitspraak."

AZ is al jaren een vaste waarde in de Europese competities. Twee seizoenen geleden reikten de Alkmaarders nog tot de halve finale van de Conference League, waarin de latere winnaar West Ham United nipt te sterk was. Ook dit seizoen droeg AZ weer flink bij aan het puntenaantal dat Nederland bij elkaar voetbalde voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. In de competitiefase van de Europa League werden onder meer AS Roma en Fenerbahçe verslagen door de ploeg van trainer Maarten Martens, die in de tussenronde knap afrekende met Galatasaray maar uiteindelijk in de achtste finales zijn meerdere moest erkennen in Tottenham Hotspur.

Een week geleden had AZ zich in de finale van de KNVB Beker kunnen verzekeren van een Europa League-startbewijs voor volgend seizoen. Go Ahead Eagles was na een zinderende ontknoping echter na strafschoppen te sterk, waardoor de Deventenaren zich op mogen maken voor een fraaie Europese campagne. AZ rest enkel de play-offs, waarin vier clubs om een plek in de voorrondes van de Conference League zullen gaan strijden. Vermeulen stelt: "Natuurlijk moeten ze die play-offs gaan spelen, maar je moet je zelfs afvragen of dat eigenlijk wel heel interessant is, om voorronde-voorronde Conference League te gaan spelen." Vissers reageert verbaasd: "Dat vind ik een reusachtige uitspraak", aldus de journalist van de Volkskrant.

Vermeulen legt uit: "Als je even uitzoomt... Kijk naar FC Utrecht dit jaar, die hebben geen Europees gespeeld en pakken misschien wel het derde Champions League-ticket. Als AZ geen Europees zou spelen, dan scheelt dat enorm. Dan zouden ze met deze selectie met een of twee spelers erbij volgend jaar ook wel om plaats drie kunnen spelen." Vissers grapt daarop: "Als je dit soort dingen gaat zeggen, dan snap ik wel waarom jij geen directeur van AZ bent geworden." Vermeulen plaatste in februari vorig jaar in Studio Voetbal min of meer een open sollicitatie naar de functie van algemeen directeur van AZ, nadat bekend was geworden dat Robert Eenhoorn na tien jaar zou gaan vertrekken. De functie ging uiteindelijk naar Merijn Zeeman, die overkwam van de wielerploeg van Jumbo-Visma.

Perez vergelijkt Arno Vermeulen met Hesterine de Reus

Perez is het ook totaal niet eens met Vermeulen en haakt lachend in: "Dit is een beetje zoals die vrouwentrainer van Ajax, Hesterine de Reus. Nee Arno, alsjeblieft, zeg dit alsjeblieft niet!" De Deen legt uit waarom het voor AZ wél belangrijk is om ook volgend seizoen actief te zijn in Europa: "Je spelers worden gewoon meer waard, beter en rijper. Ook al is het een team uit weet ik veel wat, daar leer je echt van", aldus Perez.

