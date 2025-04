‘Meerdink heeft meer potentie dan Brobbey’

is in potentie een betere speler dan Ajax-spits , zo stelt Kees Luijckx bij Voetbalpraat. De spits van AZ maakte maandag in de bekerfinale een goede indruk en kan volgens de analist een grote speler worden. Wel moet hij er dan voor zorgen dat hij zorgvuldiger wordt in het afwerken.

AZ ging maandagavond onderuit in de finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles. De Alkmaarders stonden lang op voorsprong, maar diep in de blessuretijd dwong Mats Deijl een verlenging af door vanaf de stip raak te schieten. Nadat er geen doelpunten meer vielen, trokken de Deventenaren in de strafschoppenreeks aan het langste eind. Lichtpuntje in het team van Maarten Martens was Meerdink, zo stelt Luijckx na afloop van de wedstrijd bij Voetbalpraat.

“Ik ben fan van Meerdink. Ik vind hem snel, technisch, hij kan duels spelen”, steekt de oud-verdediger de loftrompet. “Als je ziet hoe hij zijn penalty inschiet, dan moet je ook wel overtuigd van jezelf zijn.” Meerdink ging tijdens de strafschoppenserie als eerste achter de bal staan en ramde deze kiezelhard in het dak van het doel. “Hij deed bijna alles goed”, gaat Luijckx verder.

Daarmee doelt de analist op de slotfase van de tweede helft, waarin Meerdink de wedstrijd in het slot kon gooien met twee goede kansen. Oog in oog met Jari De Busser kreeg de spits de bal echter niet langs het uitgestoken been van de doelman. Direct daarna kreeg Meerdink de bal zo in de voeten geschoven, maar in alle haast plaatste hij de bal niet goed in de hoek; De Busser kon deze vervolgens over tikken. “Als hij een grote jongen wil worden, dan moeten deze kansen erin.”

'Meerdink wordt beter dan Brobbey'

Voor Meerdink is het nu van belang om voor langere tijd in de basis te spelen, denkt Luijckx. “Hij is eraan toe om vaste eerste spits van AZ te zijn.” Bram van Polen ziet nog wel een alternatief voor de aanvaller. “Ik denk dat hij ook kort achter de spits kan spelen. Hij kan goed meevoetballen, ik zie daar wel een mogelijkheid.” Luijckx geeft vervolgens aan dat hij in Meerdink zelfs meer potentie ziet dan in Brobbey. “Brobbey is sterker, maar Meerdink is technischer en lichtvoetiger.”

