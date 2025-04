Van Hanegem ziet grof schandaal in bekerfinale: ‘Was van het veld gelopen!’

Willem van Hanegem is niet te spreken over de strafschop die Go Ahead Eagles kreeg in de finale van de KNVB Beker. Danny Makkelie legde de bal diep in blessuretijd in de tweede helft op de stip, na hands van . Mats Deijl benutte het buitenkansje en dwong zo een verlenging af. Volgens Van Hanegem ging er echter een overtreding op Koopmeiners aan vooraf.

AZ leek maandagavond hard op weg naar de winst in de finale van de KNVB Beker. Diep in de blessuretijd van de tweede helft gaf Makkelie echter een strafschop aan Go Ahead Eagles, die werd benut door Deijl. In de daaropvolgende verlenging werd niet meer gescoord, waarna de Deventenaren beter waren in de penaltyreeks. Die verlenging had er echter nooit mogen komen, zo stelt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Als ik als speler in de laatste minuut zo’n penalty tegen had gekregen zoals gisteren in de bekerfinale, dan was ik het veld afgelopen”, opent De Kromme zijn relaas. Voordat Makkelie floot voor een penalty, werd Koopmeiners aan zijn shirt getrokken. “Toen hij viel, raakte zijn hand toevallig de bal. Raar dat de VAR de scheidsrechter het moment niet nog even liet zien.”

Als Jordy Clasie op het veld had gestaan, had AZ de beker ‘gewoon’ gewonnen, zo denkt Van Hanegem. “De jonkies van AZ waren de hele wedstrijd beter en kregen de meeste kansen. Alleen in de blessuretijd werd de geblesseerde hij gemist”, stelt de oer-Feyenoorder. “Opeens liepen alle spelers alleen nog maar naar achteren, terwijl Clasie weet dat je juist dan druk naar voren moet zetten. En toen kreeg Go Ahead dus die belachelijke penalty.”

🤯 Wéér een strafschop! 💥 Mats Deijl schiet Go Ahead Eagles naar verlenging 👀😳#AZGAE #KNVBBeker — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2025

Was de penalty voor Go Ahead Eagles terecht? Laden... 75.4% Ja, goede beslissing 24.6% Nee, het was duidelijk een overtreding 228 stemmen

