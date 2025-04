Van der Gijp hekelt commotie: 'Hij krijgt een beetje teveel publiciteit'

René van der Gijp vindt dat 'teveel publiciteit krijgt voor een mandekker'. De twintigjarige verdediger van AZ houdt drie dagen na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles nog steeds de gemoederen bezig, maar Van der Gijp stelt in Vandaag Inside dat er wel wat meer aandacht mag uitgaan naar andere hoofdrolspelers, zoals de uitblinkende Eagles-doelman .

Goes was tijdens de eindstrijd in De Kuip volop in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen. Na afloop spraken meerdere spelers van Go Ahead én analisten hun irritatie uit over de AZ'er.

Van der Gijp vindt de commotie overdreven, zo zegt hij in Vandaag Inside. "Ik vind wel dat hij een beetje teveel publiciteit krijgt voor een mandekker, kom op hé", aldus de oud-voetballer. "Als ouders zijnde hoop je, als je kind gaat voetballen, dat ze twee dingen niet worden: keeper óf mandekker", stelt de oud-voetballer vervolgens, waarna hij zich richt tot Wilfred Genee. Die stond in zijn jonge jaren onder de lat bij de Leeuwarder amateurclub RKVV MKV'29: "Daar moeten jouw ouders ook onder geleden hebben. Kwamen die kijken?", lacht Van der Gijp. De presentator vertelt met enige zelfspot: "Nou ja, mijn vader stond achter de goal, dan zei hij bij een corner dat ik twee meter naar achteren moest. Dan zei ik 'Hou nou je mond, man', maar dan ging hij altijd net over me heen."

Van der Gijp vervolgt: "Als kind wilde Goes natuurlijk ook Cristiano Ronaldo worden. Maar hij kon er niet zoveel van, toen hebben ze hem eerst nog even rechtsback gezet. Hoewel de backposities nu vrij sexy zijn in het voetbal." Johan Derksen, die zelf ooit als linksback het profvoetbal haalde, beaamt: "Back is een hele mooie positie geworden. In mijn tijd niet? Ik was een hele moderne back, hoor!" Van der Gijp haalt aan: "Royston Drenthe wilde er niet spelen, bij Real Madrid." Derksen: "Dom." Vervolgens laat de regie het veelbesproken spandoek zien waarmee Victor Edvardsen opzien baarde tijdens de huldiging van de Eagles - en waarvoor hij Goes inmiddels zijn excuses heeft aangeboden. "Dat moet je niet doen, joh, niet aan beginnen", oordeelt Van der Gijp. "Wouter Goes, kom op jongens, hé. Laat lekker lopen, heb het gewoon lekker over die keeper van Go Ahead, die hartstikke leuk deed. Of die jongen die die strafschop erin schoot, maar toch niet over Wouter Goes, een mandekker?", besluit Van der Gijp.

