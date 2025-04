Bizar moment Vandaag Inside: Van der Gijp staat plots op uit zijn stoel

Een opvallend moment in de uitzending van Vandaag Inside. Woensdagavond stond René van der Gijp plots op uit zijn stoel en sprak hij presentator Wilfred Genee toe. Niet uit boosheid, maar om de spot te drijven met Vandaag Inside-bargast Arend Jan Boekestijn.

Dinsdag was Boekestijn te gast bij Vandaag Inside. Het voormalig Tweede Kamerlid van de VVD is volgens Van der Gijp ‘een hele vreemde snuiter’. “Misschien heeft hij wel te veel verstand. Hij kan het hoofd niet uitzetten.” Van der Gijp zegt dat het contact met Boekestijn opmerkelijk verloopt. De oud-voetballer ontfermt zich over de (bar)gasten, aangezien Wilfred Genee en Johan Derksen ‘niet al te sociale jongens’ zijn. “Jij (Genee, red.) komt twee minuten voor tijd binnen, en hij (Derksen) zit altijd in z’n hokkie”, legt Van der Gijp uit.

“Ik ben er dus altijd als iedereen binnenkomt. Maar als je binnenkomt, is het eerste wat iemand normaal zegt: ‘Hey René, hoe is het?’ Of: ‘Wat heb je vandaag gedaan?’” Dat geldt niet voor Boekestijn, maakt Van der Gijp duidelijk. Gijp staat op uit zijn stoel en doet Boekestijn na, door Genee aan te spreken. “Hij komt binnen en zegt: ‘René, de aandelen storten in! Mensen gaan staatsobligaties kopen. Die gaan bevriezen. Wat je moet doen: goud.”

LEES OOK: Genee maakt zich zorgen en doet Van der Gijp bijzonder voorstel

Wilfred Genee: 'Is deze man wel goed?'

“Hij zegt: ‘Zaterdag gaat Amerika Iran bombarderen. Dan gaat Iran wraak nemen en Saudi-Arabië bombarderen. En wie zit er in Saudi-Arabië? Ik! Nu ga ik even naar de make-up.’ Dat doet hij!”, zegt Van der Gijp, wiens anekdote voor gelach zorgt aan tafel. “Johans chauffeur en ik zaten elkaar aan te kijken: wat is dit?!” Genee vult aan: “Is dit wel goed, deze man?”

