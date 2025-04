Vandaag Inside reageert op uithaal Gordon

De heren van Vandaag Inside reageren op uitspraken van Gordon. Tijdens een eerdere uitzending van het programma werd een video getoond waarin de zanger niet zuiver zong, waar Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee om moesten lachen. Gordon maakte de heren uit voor 'stoker' en 'stuk stront', waar maandag live in de uitzending weer op gereageerd wordt.

Gordon ligt al geruime tijd overhoop met de heren van Vandaag Inside. Vorig jaar noemde hij Van der Gijp 'een emotioneel instabiel, labiel wrak'. Gordon vond dat hij onheus werd bejegend in het programma, waarin zijn zangkwaliteiten belachelijk werden gemaakt. De zanger reageerde bij YourSafe Radio en noemde Genee ‘een stoker’ en Derksen een ‘ongelooflijk stuk stront’.

Maandagavond reageert het VI-drietal op de uitspraken van Gordon. Genee opent op sarcastische wijze: “Wij hebben ook gevoel. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar dat is toch, als dat over je gezegd wordt…” Derksen haakt in: “Ik ben daar zo makkelijk in, het interesseert me niets.”

Genee en de rest van de aanwezigen in de studio lachen om Derksen: “Hij gaat er serieus op in!” Toch maakt de Snor zijn punt af: “Kijk, ik mag alles over iedereen zeggen. Ze mogen echt alles over mij zeggen.” Genee geeft Derksen gelijk: “Wat maakt dat nou uit. Ik denk altijd bij Gordon: Maak je niet zo druk, man.”

Ook René van der Gijp heeft advies voor Gordon: “Laat gaan, laat gaan. Even je zelfspot terugkrijgen.” Derksen ziet daar weinig hoop in en zegt stellig: “Dat heeft hij niet.” Van der Gijp uit zijn onbegrip voor Gordons reactie andermaal: “Sjongejonge, hij heeft iedereen beledigd op TV, tot een Chinees (Holland's Got Talent-kandidaat Xiao Wang, red.) aan toe. En dan ga je je druk maken om wat er over je zangkunsten gezegd wordt”, aldus Gijp.

