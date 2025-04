BN'er sloopt Vandaag Inside: 'Genee is een stoker, Derksen een stuk stront'

Gordon haalt vernietigend uit naar het Vandaag Inside-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. De zanger vindt dat het drietal ‘pestgedrag’ heeft vertoond. Hij noemt Genee ‘een stoker’ en Dekrsen een ‘ongelooflijk stuk stront’.

Gordon ligt al geruime tijd overhoop met de heren van Vandaag Inside. Vorig jaar noemde hij René van der Gijp 'een emotioneel instabiel, labiel wrak'. Hij zei ook dat hij de heren van het SBS6-programma ‘tuig van de richel’ vindt. Gordon vond dat hij onheus werd bejegend in het programma, waarin zijn zangkwaliteiten belachelijk werden gemaakt. Vorige week wilde Gordon bij een evenement op Schiphol niet op de foto met Genee, zei de presentator.

“Dat pesten is ongekend. Ik bedoel: dat heb ik aan den lijve meegemaakt vorig jaar, dat je denkt: oké. Dat is heel heftig”, blikt Gordon terug bij YourSafe Radio. “Ik ben wel behoorlijk belachelijk gemaakt, ja. Ook gewoon op televisie een stukje laten zien dat ik vals zing. Hoe flauw wil je het hebben?”

“Dat is gewoon ontzettend flauw. En dan niet één keer herhalen, maar tien keer. Het is zó kinderachtig, maar ook low-life ook, weet je wel. Alsof de rest van je carrière niets heeft voorgesteld”, vervolgt de 56-jarige zanger, wiens recente tv-soap ook ‘helemaal werd afgebrand’ bij Vandaag Inside. “Ik was nep. Bij VI zeggen ze dat. Die vreselijke gasten. Ja, die hebben wel een heel groot platform en die zitten daar élke avond met hun uitgestreken smoelen hun mening te verkondigen, terwijl ze zelf nog nooit iets gepresteerd hebben in hun leven.”

LEES OOK: Johan Derksen ontvangt woedend telefoontje na uitspraak bij Vandaag Inside

'Vandaag Inside-mannen hebben nooit goed gevoetbald'

“Ze hebben nog nooit een risico genomen en nog nooit een bal behoorlijk in een doel kunnen trappen. En ze zitten élke avond maar hun mening te geven. En dan zit er zo’n stoker bij, die Wilfred Genee, en die stookt het nog even aan. Het is eigenlijk te walgelijk voor woorden”, haalt Gordon uit. “Wat ze bij VI doen is alleen maar mensen afbranden en afzeiken. Waarom gaan we niet gewoon een programma maken waarin gelachen wordt? Gewoon een beetje lol in het leven. Mensen zitten elkaar allemaal af te zeiken en af te branden. Je bent je leven niet meer zeker.”

Gordon zegt veel te verduren te hebben gekregen. “En dan zeggen ze: ‘Hij heeft geen incasseringsvermogen!’ Mensen, hebben jullie enig idee wat ik allemaal heb moeten slikken? ‘Hij is bipolair, hij is idioot, hij is een patiënt.’ Het gaat maar door.” De zanger weigert een voorbeeld te nemen aan Derksen, die kritiek wat makkelijker van zich laat afglijden. “Die krijgt ook genoeg over zich heen natuurlijk, maar ik ga me daar niet mee vergelijken. Ik vind dat zo’n ongelooflijk stuk stront. Daar heb ik echt helemaal niks mee. Dat meen ik echt.”

