Verwoestende uithaal richting René van der Gijp: 'Labiele idioot dat je bent!'

René van der Gijp is woensdagavond op zijn plaats gezet door Gordon. De zanger heeft in het verleden veel kritiek gekregen van Van der Gijp en is daar kennelijk niet van gediend. In zijn nieuwste realityserie besluit Gordon de analist van het programma Vandaag Inside vernietigend aan te pakken. Van der Gijp wordt er op televisie mee geconfronteerd en reageert lachend op de aantijgingen van de 56-jarige Amsterdammer.

Beelden uit een nieuwe aflevering van de realityserie van Gordon worden woensdagavond getoond in Vandaag Inside, ondanks dat presentator Wilfred Genee liever niet meer over de zanger wil beginnen. Dat hij dat nu wél doet, heeft te maken met een vernietigende uithaal van Gordon aan het adres van voetbalanalist Van der Gijp. De zanger is namelijk van mening dat de opmerkingen die de voormalig voetballer over Gordon heeft gemaakt in het programma Vandaag Inside veel impact hebben gehad op hem als persoon.

Een van die opmerkingen van Van der Gijp was dat als je zingt op de manier hoe Gordon zingt, je als zanger weggestuurd wordt bij de HEMA: "Ik heb dus na al die aantijgingen niet meer durven zingen", geeft Gordon toe in de serie Dit Ben Ik: Gordon: "Dat is wat ze met je doen, hè? Ze maken je psychologisch gewoon kapot. Ze hebben geen idee wat voor impact dat heeft. ‘Als je hem voor de HEMA zet, dan sturen ze hem weg.’ Wauw. En dat komt uit iemand z’n mond die zelf een emotioneel instabiel, labiel wrak is", zegt Gordon.

De zanger is nog niet klaar met zijn aantijgingen en richt zich nog één keer tot de analist: "René van der Gijp, kijk in de spiegel, idioot dat je bent met al je beledigingen. Nu kun je hem krijgen ook", zegt Gordon richting de oud-voetballer. Geraakt lijkt Van der Gijp niet door de uitlatingen van de zanger, want de analist giert het uit in de studio: "Hahaha. Laat dat begin nog even zien! Hij durft niet meer te zingen", zegt hij lachend.

