Genee: 'Van mij mag hij zo aanschuiven, maar Johan en René hebben er meer moeite mee'

Wilfred Genee onthult in gesprek met schrijfster Lale Gül dat journalist, columnist en ondernemer Sander Schimmelpenninck op een 'zwarte lijst' staat bij Vandaag Inside. De opiniemaker schoof in het verleden meermaals aan bij Genee en zijn vaste tafelgenoten Johan Derksen en René van der Gijp, maar die laatste twee willen Schimmelpenninck niet meer terugzien in de talkshow, zo wordt duidelijk uit de woorden van de presentator.

Gül schoof maandagavond zelf aan in Vandaag Inside en looft in de online rubriek In de Wandelgangen het feit dat het programma mensen van verschillende politieke kleuren uitnodigt. "Zowel Wierd Duk, Sander Schimmelpenninck als Hein de Haas", somt de schrijfster op. Genee reageert: "Niet dat ze er nou nog inkomen, maar ze worden in eerste instantie wel uitgenodigd, ja. Sander is inmiddels op de zwarte lijst terechtgekomen. Wat ik jammer vind, van mij mag hij zó komen. Maar ik heb de indruk dat de andere twee mannen hier daar iets meer moeite mee hebben."

Sander Schimmelpenninck haalt vernietigend uit naar Vandaag Inside vanwege 'domme' tafelgast

Dat betreurt Gül: "Ik vind Sander wel sympathiek, altijd", merkt de schrijfster op. Voor Genee geldt dat op zich ook, al begrijpt hij wel waarom Derksen en Van der Gijp voor een terugkeer van de journalist gaan liggen. "Een aardige gozer en zeer uitgesproken. Maar wat hij een beetje had gedaan, hij had geroepen dat wij allemaal domrechtse kijkers hebben en dat er heel dom gepeupel naar ons zit te kijken. Dat is natuurlijk ook niet zo handig", aldus Genee.

Johan Derksen fileert gecancelde tafelgast: 'Met zijn arrogantie hing hij ons behoorlijk de strot uit'

In de Wandelgangen met Lale Gül

