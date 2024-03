Sander Schimmelpenninck haalt vernietigend uit naar Vandaag Inside vanwege ‘domme’ tafelgast

Sander Schimmelpenninck vindt de kritiek van Vandaag Inside aan het adres van misplaatst. De Oranje-international werd deze week in het televisieprogramma hard aangepakt door Hélène Hendriks, Johan Derksen en René van der Gijp, vanwege uitspraken die hij afgelopen dinsdag deed in gesprek met Noa Vahle.

Wijnaldum werd bij zijn terugkeer in Oranje door Vahle aan de tand gevoeld over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië. De 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq relativeerde de situatie in het land en stipte aan dat ook bijvoorbeeld in Nederland er misstanden zijn. “Ik kan natuurlijk alleen zeggen wat ik zelf meemaak. Voor mij zijn de leefomstandigheden heel goed. Ik heb vrij weinig gezien van wat er gebeurt. Maar dan hoor je het van één persoon. Ik denk dat het makkelijker is om te beoordelen voor mensen als je er zelf naartoe gaat. Elk land heeft zijn goede en slechte kanten, Nederland ook, dus dat zal ongetwijfeld ook voor Saudi-Arabië gelden. Maar ik heb een heel ander beeld ten opzichte van voordat ik erheen ging. Als je het over mensenrechten hebt: in Nederland heb je ook de toeslagenaffaire”, zei Wijnaldum onder meer tegen SBS6.

Wijnaldum werd vervolgens hard aangepakt in Vandaag Inside. Hendriks merkte op dat ‘zijn rentree voor de camera niet al te best was’. “Hier had hij éven wat langer over na moeten denken. Structurele en doelmatige schending van mensenrechten vergelijkt hij met dít, dan denk ik: 'Er zal toch wel iemand met hem gesproken hebben, want je wist dat deze vragen zouden komen’”, voegde de presentatrice en tafelgast daaraan toe. Derksen noemde Wijnaldum ‘een notoire domoor’. “Als deze man even de site van Amnesty International aanklikt, dan weet hij precies wat er bij de buren in dat land gebeurt”, zei de ervaren analist. Van der Gijp tot slot zei dat het ‘verstandiger was geweest om de vragen te laten lopen en te zeggen: 'Ik praat dit niet goed'.”

Schimmelpenninck, voorheen regelmatig te zien in Vandaag Inside maar tegenwoordig gecanceld door het televisieprogramma, reageert dit weekend in zijn eigen podcast De Zelfspodcast op de harde kritiek van Hendriks, Derksen en Van der Gijp aan het adres van Wijnaldum. “Georginio Wijnaldum werd geïnterviewd door Noa Vahle, die natuurlijk terechte vragen stelde”, leidt de journalist en opiniemaker zijn verhaal over de middenvelder in. “Hij gaf toch tamelijk domme antwoorden op die vragen. Hij zei: ‘Ik heb het nooit gezien, ik heb er nooit wat van gemerkt.’ Nee, gozer, je woont in een compound en bent daar een dik betaalde voetballer!”, uit Schimmelpenninck zijn ergernis over Wijnaldum.

Schimmelpenninck vindt het echter misplaatst dat nota bene Derksen en Van der Gijp Wijnaldum aanpakken om zijn uitspraken. “Wijnaldum wordt nu dus de maat genomen door Vandaag Inside. Dat is natuurlijk wel heel opvallend, want daar zitten mensen zoals Wierd Duk (journalist en Rusland-kenner van De Telegraaf, red.) natuurlijk voortdurend over Rusland te zeggen: ‘Ja, ik heb daar jarenlang gewoond en ik heb nooit last gehad van Putin…’ Dus dezelfde soort domheid die voortdurend bij Vandaag Inside aan tafel wordt gedebiteerd komt nu uit mond van Georginio Wijnaldum. En dan herkennen ze domheid opeens wel!”, aldus Schimmelpenninck.

🔗 Misschien vind je dit artikel ook interessant

Memphis Depay geeft in een interview met Vandaag Inside-verslaggever Noa Vahle nog eens tekst en uitleg over zijn vriendschap met Quincy Promes.

➡️ Memphis Depay is klaar met vragen van Noa Vahle: 'Nee, niet nog één ding!'