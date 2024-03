Memphis Depay is klaar met vragen van Noa Vahle: 'Nee, niet nog één ding!'

heeft in een interview met Vandaag Inside-verslaggever Noa Vahle nog eens tekst en uitleg gegeven bij zijn vriendschap met . De aanvaller van Atlético Madrid, die deze week na bijna een jaar absentie terugkeert in de selectie van het Nederlands elftal, is op een gegeven moment een beetje 'klaar' met de doorvragende Vahle, maar blijft wel bij zijn eerdere verklaringen.

Met 44 doelpunten in 88 interlands loopt de inmiddels 30-jarige Memphis keurig één op twee in Oranje en hoeft hij bovendien alleen Robin van Persie nog voor zich te dulden op de eeuwige topcorerslijst van de nationale ploeg. De oud-spits van Feyenoord kwam tussen 2005 en 2017 tot exact 50 treffers in 102 wedstrijden voor Oranje, Memphis heeft er dus nog zes nodig om Van Persie te evenaren.

Artikel gaat verder onder video

Na vier minuten te hebben gepraat over onder meer zijn positie in Oranje brengt Vahle het gesprek op de steun die Memphis lijkt uit te spreken voor Promes, die is veroordeeld tot in totaal 7,5 jaar cel in twee verschillende strafzaken. Op sociale media verschijnen ook de afgelopen tijd regelmatig foto's waarop beide voetballers samen te zien zijn, recent nog in Dubai, waar Promes inmiddels vastzit en van waaruit hij mogelijk wordt uitgeleverd aan Nederland.

De aanvaller van Atlético Madrid herhaalt de woorden die hij eerder ook al voor de camera's van de NOS uitsprak, onder meer dat hij 'vrienden of family nooit laat vallen'. Vahle haakt daarop in: "Nog één ding...", maar wordt dan onderbroken: "Nee, niet nog één ding, niet nog één ding", kapt Memphis haar af. De verslaggever maakt haar vraag over de uitspraken van bondscoach Ronald Koeman over de vriendschap tussen Memphis en Promes echter onverstoorbaar af, waarop de oud-PSV'er zich tóch laat verleiden tot het geven van een reactie.