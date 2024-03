Depay vertelt over steun aan Promes: 'Mijn broer heeft ook tien jaar vastgezeten'

heeft toelichting gegeven op zijn openlijke steun voor . De aanvaller van het Nederlands elftal zegt zijn vriend niet te laten vallen, ongeacht de veroordelingen in twee strafzaken.

“Ik zal mijn vrienden en familie nooit laten vallen”, wordt Depay geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met alles wat ze doen, maar ik laat ze niet vallen.” Depay ging met Promes op vakantie. “Wij voetballers maken veel content, ik zeker, ik plaats van alles op mijn socials. Over voetbal, maar ook over de dingen die ik meemaak. Mijn posts over Quincy waren niet bedoeld om te provoceren, we waren gewoon op vakantie in Dubai, samen met allerlei andere vrienden.”

Depay zegt dat hij zelf ook uit een ‘ander milieu’ komt en dat niet iedereen zich daarvan bewust is. “Mijn broer heeft ook tien jaar vastgezeten, dat kun je in mijn boek lezen, maar daar heb ik haast nooit een vraag over gehad. Over Quincy wel.”

De aanvaller van Atlético Madrid zegt ook nog om te gaan met Benjamin Mendy (vrijgesproken van verkrachting en aanranding) en Dani Alves (veroordeeld voor verkrachting). “De Quincy zoals jullie hem schetsen, ken ik niet op die manier. Dat wil niet zeggen dat ik dingen goed praat, of alles zomaar steun wat mijn vrienden doen. Maar ik laat ze niet vallen. Zo ben ik gewoon niet.”