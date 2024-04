Camera's van ESPN vangen één woord op van Arne Slot in minuut 69

Het doelpunt van Ayase Ueda in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord was een opluchting voor Arne Slot. Na de treffer in de 69ste minuut was te horen dat Slot vanaf de zijlijn breed lachend ‘eindelijk’ uitriep, nadat Ueda de 1-3 produceerde.

Ueda had in de fase voor de 1-3 al enkele kansen gemist en klopte dus nadrukkelijk aan de deur. "Ik vond dat hij vandaag z’n rol goed invulde. Hij was een goed aanspeelpunt", zegt Slot na afloop tegen ESPN. "Hij hield de bal niet altijd bij zich, maar we hadden hem gevraagd om ook regelmatig het middenveld in te zakken om daar als aanspeelpunt te fungeren. In de tweede helft was hij meerdere keren dicht bij een goal. Ik heb vaak gezegd: op trainingen is het ongelooflijk hoe hij kan afwerken, maar vandaag waren zijn eerste schoten minder krachtig. Ik vind het mooi dat hij uiteindelijk de goal maakt."

Artikel gaat verder onder video

Ueda scoorde op 17 maart nog tegen sc Heerenveen (2-3 zege). Nadien kwam de Japanner alleen tot invalbeurten voor Feyenoord, totdat hij donderdagavond in de basis stond tegen Go Ahead. Zijn basisplek had hij te danken aan het uitvallen van Santiago Giménez op het allerlaatste moment. Het doelpunt van Ueda in Deventer bepaalde de eindstand op 1-3. Het was zijn derde competitietreffer van het seizoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen.