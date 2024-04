Feyenoord stelt kampioensfeest PSV nog even uit met zege in Deventer

Feyenoord heeft door middel van een 1-3 overwinning op Go Ahead Eagles het landskampioenschap van PSV in ieder geval voor anderhalve week uitgesteld. wees de ploeg van trainer Arne Slot met twee treffers in de eerste helft, al kwam de eerste op naam van Eagles-keeper , de weg. De thuisploeg deed via vlak voor rust nog wel wat terug, maar zette na rust de eindstand op het bord.

Nadat Feyenoord na de bekerwinst een grote huldiging beleefde, hadden de Rotterdammers tegen Go Ahead een overwinning nodig om het kampioensfeestje van PSV nog even uit te stellen. Arne Slot, die in grote belangstelling van Liverpool staat, koos voor enkele andere namen in vergelijking met afgelopen zondag: zo waren er basisplaatsen voor Antoni Milambo, Luka Ivanusec en Justin Bijlow. Go Ahead kon zich op zijn beurt met een overwinning zo goed als verzekeren van de playoffs. René Hake kon daarvoor weer beschikken over Philippe Rommens, die wegens het scheuren van zijn enkelband meer dan vier maanden afwezig was.

De Belgische middenvelder was verantwoordelijk voor alle standaardsituaties van de thuisploeg en zorgde met zijn vrije trappen en corners voor de nodige dreiging. Na een brutaal begin van Kowet had Feyenoord de teugels in handen genomen, maar de ploeg uit Deventer benutte de ruimtes effectief om richting het doel van Bijlow te trekken. De nauwkeurigheid in de eindfase ontbrak echter, waardoor de 26-jarige doelman geen enkele keer reddend op hoefde te treden. Aan de andere kant moest Jeffrey de Lange eenmaal in actie komen op een aardig schot van Yankuba Minteh, maar kwam ook Feyenoord weinig in het strafschopgebied. Bij tijd en wijle combineerden de Rotterdammers goed, maar door een gebrek aan felheid leverden de bezoekers de bal ook meermaals in

Uiteindelijk kwam de bekerwinnaar met het nodige fortuin op voorsprong. Ivanusec teisterde de lat, waarna zijn poging via het lichaam van de Go Ahead-keeper binnenviel. In de aanloop naar het openingsdoelpunt leek Gernot Trauner in zijn eigen strafschopgebied hands te maken, maar dit werd door zowel de scheidsrechter als de VAR niet als zodanig beoordeeld. Na een kleine tien minuten, waarin beide ploegen een schot richting de tweede ring produceerden, was het effectieve Feyenoord opnieuw trefzeker. Ditmaal kreeg Ivanusec het doelpunt wel op zijn naam, nadat hij de bal in vrijstaande positie in de linkeronderhoek draaide.

Beide doelpunten veranderen weinig aan het spelbeeld. Feyenoord combineerde rustig zonder echt gevaarlijk te worden, terwijl Go Ahead te weinig gebruik maakte van de ruimtes die er op de vleugels lagen. Toch was 0-2 niet de ruststand. Nadat Bobby Adekanye met een handige beweging David Hancko uitschakelde, kopte de inlopende Olivier Edvardsen de aansluitingstreffer binnen. Na rust poogde Willum Willumson de gelijkmaker binnen te schieten, maar Justin Bijlow kon zijn poging eenvoudig keren. Feyenoord leek vervolgens te beseffen dat de buit nog niet binnen was en draaide de duimschroeven aan.

Ayase Ueda hoorde kort voor de aftrap dat hij startte in plaats van de geblesseerd geraakte Santiago Gimenez, maar kwam tot dan toe niet in het spel voor. Met handige acties kwam hij in deze fase tweemaal tot een goed schot, maar De Lange stond hem in de weg. Pogingen van Calvin Stengs en Hancko vlogen ondertussen kansloos naast het doel van de jeugdinternational. Pas na een minuut of tien kwam de thuisploeg weer mondjesmaat aan de bal en kon het elftal van Hake weer aan aanvallen gaan denken.

Terwijl de schaarse pogingen van Go Ahead weinig effectief waren, sloeg Feyenoord aan de andere kant toe. Stengs stuurde Ueda met een diepe bal weg, waarna de Kowet-verdediging niet daadkrachtig genoeg was en de Japanner de 1-3 kon maken. In de laatste twintig minuten van het duel probeerde de thuisploeg uit alle macht om de aansluiting opnieuw te vinden, maar de ploeg uit Deventer miste daadkracht. Invaller Jakob Breum was nog eenmaal dichtbij, maar zijn poging werd handig gered door Bijlow. Met de overwinning verzekert Feyenoord zich voor volgend seizoen van Champions League-voetbal, terwijl Go Ahead nog niet zeker is van de play-offs.