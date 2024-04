Last-minute forse wijziging in opstelling van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles

Een tegenvaller voor Feyenoord voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Kort voor de aftrap is geblesseerd uitgevallen, waardoor een basisplaats krijgt.

Giménez maakte deel uit van de opstelling die door Feyenoord werd gecommuniceerd, maar kan dus niet spelen. Analist Gertjan Verbeek van ESPN reageert: "Je kunt niet zeggen dat Giménez de laatste maanden goed in vorm is. In de bekerfinale werkte hij wel hard en gaf hij een assist, maar het blijft ongelukkig. Ueda is wel een ander type spits. Het is voor hem mooi dat hij weer een keer kan beginnen."

Ten opzichte van de bekerfinale tegen N.E.C. (1-0) kan Slot ook niet beschikken over matchwinner Igor Paixão. Hij wordt in Deventer vervangen door de Kroaat Luka Ivanusec. Doelman Timon Wellenreuther is daarentegen wél gewoon beschikbaar, maar keert terug naar de reservebank omdat eerste keeper Justin Bijlow volledig hersteld is van zijn blessure en zijn plaats onder de lat weer terugkrijgt. Antoni Milambo start op het middenveld omdat Calvin Stengs lichtgeblesseerd is, Trauner krijgt op zijn beurt zijn plaats in het centrum van de defensie terug. Lutsharel Geertruida start daarom als rechtsback, waardoor Bart Nieuwkoop weer naar de bank verhuist.

De aftrap van de wedstrijd tussen Go Ahead en PSV is om 21.00 uur.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Beelen, Trauner, Hancko; Zerrouki, Milambo, Timber; Minteh, Ueda, Ivanusec.