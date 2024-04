Opstelling Feyenoord: Arne Slot voert vier wijzigingen door in Deventer

Feyenoord begint tegen Go Ahead Eagles met vier nieuwe gezichten in de basis ten opzichte van de bekerfinale tegen N.E.C. van afgelopen zondag (1-0). keert in Deventer terug onder de lat van de Rotterdammers, terwijl trainer Arne Slot - deels noodgedwongen - ook basisplaatsen inruimt voor , Anthoni Milambo en Luka Ivanusec.

Het was een bewogen week voor Feyenoord, die begon met de huldiging voor het winnen van de KNVB Beker. De aandacht ging daarna echter al snel volledig uit naar trainer Slot, die hard op weg lijkt naar Liverpool. De 45-jarige succescoach moet op Anfield de opvolger worden van de immens populaire Jürgen Klopp, maar zit sowieso nog vier wedstrijden op de bank van de Rotterdammers, te beginnen in Deventer.

Ten opzichte van de bekerfinale tegen N.E.C. (1-0) kan Slot niet beschikken over matchwinner Igor Paixão. Hij wordt in Deventer vervangen door de Kroaat Luka Ivanusec. Doelman Timon Wellenreuther is daarentegen wél gewoon beschikbaar, maar keert terug naar de reservebank omdat eerste keeper Justin Bijlow volledig hersteld is van zijn blessure en zijn plaats onder de lat weer terugkrijgt. Milambo start op het middenveld omdat Calvin Stengs lichtgeblesseerd is, Trauner krijgt op zijn beurt zijn plaats in het centrum van de defensie terug. Lutsharel Geertruida start daarom als rechtsback, waardoor Bart Nieuwkoop weer naar de bank verhuist.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Beelen, Trauner, Hancko; Zerrouki, Milambo, Timber; Minteh, Giménez, Ivanusec.

Ook de opstelling van de thuisploeg is bekend. Eagles-trainer René Hake voert één wijziging door ten opzichte van de laatste keer dat zijn elftal in actie kwam, op 14 april tegen FC Utrecht (2-1 verlies). Middenvelder Philippe Rommens keert terug in de basis omdat hij hersteld is van de enkelblessure die hem sinds januari aan de kant hield. Zijn rentree gaat ten koste van Enric Llansana.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Rommens; Adekanye, Willumsson, O. Edvardsen; Baeten

