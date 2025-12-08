Isabeau Genee is vastberaden om de mediakant op te gaan, maar dat vooruitzicht maakt haar vader Wilfred Genee zichtbaar ongemakkelijk. De zestienjarige Isabeau is al zeer actief op TikTok en ziet een toekomst in dezelfde wereld waarin Wilfred al jaren werkt. Hij probeert haar daar juist van weg te houden, omdat hij de keerzijde van het vak maar al te goed kent.

Wilfred ziet Isabeau richting media trekken

Tijdens een boekpresentatie van het nieuwe boek van Lili Genee, Zelf aan zet, liet Isabeau weten dat haar toekomst eerder bij de mediakant ligt dan bij het schrijven. "Ik ga eerder de kant van mijn vader op, denk ik. Maar ik vind het wel heel leuk wat ze doet", zegt ze tegen Shownieuws over haar moeder. De tiener heeft inmiddels ruim 80.000 TikTok-volgers, iets waar Wilfred met gemengde gevoelens naar kijkt. "Ze doet al vrij veel op TikTok en ja... Ik probeer het er een beetje van af te houden, want zo goed is die wereld van ons natuurlijk niet. Maar het schijnt toch wel een beetje haar interesse te hebben, dus ik kan het niet tegenhouden."

Artikel gaat verder onder video

Isabeau vindt juist dat haar vaders bekendheid haar helpt. "Juist daarom weet ik meer hoe ik ermee moet omgaan. Omdat hij natuurlijk in die wereld zit", zegt ze. Lili is vooral trots: "Ze heeft heel veel talent, ze is heel goed in marketing en ze corrigeert mij ook best wel. Dan heeft ze ook echt goede punten."

TikTok-successen als Samuel Welten en het nummer Lotje worden door Isabeau als voorbeeld genoemd. Volgens haar spreken die vooral jongeren aan — iets wat volgens haar niet geldt voor de muzikale uitstapjes van haar vader. Na het lied 'Koekoek' komt hij binnenkort met een nieuw nummer. "Heel leuk voor de mensen van VI, maar dan komt het niet bij ons op mijn leeftijd", zegt ze droog. Wilfred reageert met een knipoog: "Ja, dat ik het even weten he..."

Lili Genee: 'De mediawereld is vreselijk toxisch'

Lili vertelde eerder dat het werk van Wilfred een grote invloed heeft op hun gezin. "Bij ons wordt alles uitvergroot en dan besef je des te meer hoe groot de externe invloeden zijn met kinderen op school. Wilfred presenteert natuurlijk niet All You Need Is Love. Afgezien daarvan vind ik de mediawereld vreselijk toxisch", zei ze onlangs tegen weekblad Privé.

Ook thuis wordt Wilfred regelmatig aangesproken op uitspraken in Vandaag Inside. "Zoals er soms over vrouwenzaken wordt gesproken... daar kan ik niet heel vrolijk van worden", legde ze uit. "Dat is wel iets dat ons wakker houdt, we gaan elkaar niet steeds naar de mond praten."

