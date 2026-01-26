René van der Gijp zal donderdag niet aanschuiven bij Eva, de bekende talkshow van NPO 1 van Eva Jinek. De oud-voetballer en hoofdrolspeler van Vandaag Inside was uitgenodigd samen met zijn podcastgenoten van KieftJansenEgmondGijp, maar wordt geweerd door John de Mol.

De eigenaar van Talpa verbiedt Van der Gijp een plekje bij Eva, zo wordt bekend in de nieuwste podcastuitzending van KieftJansenEgmondGijp. Michel van Egmond onthulde tijdens de aflevering van maandag dat het podcastteam donderdagavond is uitgenodigd bij de talkshow. “Dit is de camera van Eva Jinek, waar wij donderdag te gast zijn", zegt de schrijver: “Zonder René, helaas.”

De reden voor zijn afwezigheid is duidelijk. “Nee, ik mag niet. John (de Mol, red.) heeft dat liever niet. Tsja, daar kan je veel van zeggen, wat moet je ermee?", zegt Gijp, die meteen wordt onderbroken door Van Egmond. "Is het flauw? Ja.”

Hoewel het erop lijkt dat Van der Gijp zelf graag mee zou zijn gegaan, wil Talpa Network niet dat een van hun bekendste gezichten bij de publieke omroep en concurrent AVROTROS op televisie verschijnt.