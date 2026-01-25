krijgt zondagavond de nodige complimenten bij Studio Voetbal. De buitenspeler van Feyenoord maakte een belangrijk doelpunt tegen Heracles Almelo, waarmee hij de wedstrijd in het slot gooide.

In een fase waarin Feyenoord het lastig had, maakte Hadj Moussa de 3-1. De Algerijn trok vanaf de rechterflank naar binnen en schoot onberispelijk raak in de bovenhoek. Uiteindelijk won Feyenoord met 4-2. “De individuele kwaliteiten van Hadj Moussa maken het verschil”, concludeert Pierre van Hooijdonk. “Ik heb vooral genoten van Hadj Moussa. Vandaag was hij niet alleen de beste speler, maar ook beslissend. Dat is niet altijd zo: de beste speler hoeft niet altijd de belangrijkste te zijn. In dit geval was hij dat wél.”

Artikel gaat verder onder video

“Die goal is natuurlijk waanzinnig, maar los daarvan zorgen zijn acties er continu voor dat er voor het doel geschoven moet worden”, merkt de oud-aanvaller van Feyenoord op. “De voorstopper wordt gedwongen weg te stappen bij de centrumspits, en dat creëert ruimte. Dat effect krijg je niet met buitenspelers die hun man zelden echt voorbijgaan, maar vooral proberen iemand op het verkeerde been te zetten om vervolgens breed te spelen of een steekpass te geven.”

'Nieuwkoop is een botsauto'

© Imago

Rafael van der Vaart breekt een lans voor Hadj Moussa. “Waarom wordt deze speler bij Feyenoord altijd bekritiseerd? Ik zie Willem van Hanegem ook kritiek uiten. Maar hier kom je toch voor naar het stadion. Ik vind het wel apart”, geeft hij aan. “Als Nieuwkoop als botsauto door het veld gaat, staat iedereen op de banken. Hadj Moussa is een momentenvoetballer. Hij kan heel slecht spelen, maar dan ineens wat geniaals doen. Je moet hem eigenlijk altijd laten staan. Dat maakt het moeilijk voor Van Persie, die kan hem nooit wisselen.”

Volgens Van Hooijdonk worden ‘zulke spelers overal bekritiseerd’. “Aanvallers krijgen meer kritiek dan de noeste werkers, zo kijken mensen vaak naar het voetbal. Natuurlijk is dat niet helemaal terecht, want deze aanvallers staan ook op de moeilijkste posities. Als hij de bal zo binnenschiet, dan kom ik ervoor naar het stadion. Als hij tegen Sturm Graz 35 keer balverlies lijdt, daarvoor kom ik niet naar het stadion.”

John van den Brom onder de indruk

FC Twente-trainer John van den Brom zou Hadj Moussa ook wel in zijn elftal willen hebben. “Als je deze beelden ziet, denk je: wauw, geweldig! Hij legt veel risico in zijn spel. Ik houd van dit soort spelers. Bij Vitesse had hij nul rendement en liet hij verdedigend alles lopen. Daar hebben ze bij Feyenoord wel aan gewerkt. Hier kom je inderdaad voor naar het stadion.”