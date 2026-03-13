Van Persie geeft journalisten alsnog gelijk: 'Tweede helft tegen NAC was niet goed genoeg'

13 maart 2026, 16:20
Robin van Persie
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Jarenlange ervaring als verslaggever en redacteur voor FCUpdate, sinds het voorjaar van 2026 actief als adjunct-hoofdredacteur van de site.

Feyenoord-trainer Robin van Persie geeft de journalisten die kritisch waren over zijn uitlatingen na afloop van het uitduel bij NAC Breda alsnog (gedeeltelijk) gelijk. Tijdens een persconferentie zegt Van Persie vrijdag dat hij achteraf 'scherper en duidelijker' had moeten zijn in zijn oordeel.

Feyenoord kwam vorig weekend tegen laagvlieger NAC niet verder dan een 3-3 gelijkspel en liet zo na om drie belangrijke punten te pakken in de strijd om het felbegeerde ticket voor de Champions League. Van Persie zei na de wedstrijd bij ESPN: "Ik vond ons goed spelen, als je naar de hele wedstrijd kijkt. We hadden goede momenten in de opbouw, kwamen tot goede kansen en maakten goede goals." De drie tegentreffers noemde hij 'het enige smetje op deze wedstrijd'. De uitspraken van Van Persie leidden tot ronduit verbaasde tot boze reacties van supporters en kritiek in de media.

Van Persie wordt vrijdag gevraagd of hij snapt dat mensen bij het horen van zijn uitspraken denken: 'Hè, wij zien iets heel anders dan jij'. De trainer geeft toe: "Ik heb die wedstrijd ook teruggekeken en ik wil jullie bij deze gedeeltelijk gelijk geven. Op basis van de tweede helft, want die was niet goed genoeg. De eerste vond ik wel goed genoeg. Los van die drie héle matige momenten, waarin we heel slecht verdedigen was de tweede helft los van het begin niet goed. Daar hadden jullie gelijk in."

"Dan vind ik ook, als ik naar mijn eigen keuzes kijk... ook in mijn uitleg na afloop, dat dat scherper had gekund", vervolgt Van Persie. "Dat ik duidelijker had kunnen aangeven: 'Ik ben tevreden over de eerste helft maar niet over de tweede helft'. Ik denk dat we dan ook niet in die discussie waren gekomen. Ja, ik denk wel dat dat die ruis had weggenomen, en dat ligt bij mij. Dat moet ik voortaan beter doen", aldus de trainer.

Hoofd in de vuilnisbak

Van de kritiek op zijn functioneren krijgt Van Persie naar eigen zeggen 'het meeste niet mee'. Toch ontgaat hem lang niet alles: "Soms krijg je weleens het gevoel, als je bijvoorbeeld op Instagram kijkt, dat je je hoofd in de vuilnisbak steekt. Dan haal ik hem er heel snel weer uit, denk ik: 'Ho, nee, dat filmpje niet'. Dan ga ik weer door naar een ander filmpje", aldus Van Persie.

Hij doet zijn best en is iig niet te beroerd om terug te kijken en feedback mee te nemen

Hij doet zijn best en is iig niet te beroerd om terug te kijken en feedback mee te nemen

NAC - Feyenoord

NAC Breda
3 - 3
Feyenoord
Gespeeld op 8 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

