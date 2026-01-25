Ingmar Oostrom de gebeten hond: 'Hij fluit als een oud wijf'

Scheidsrechter Ingmar Oostrom moet het in de rust van het duel FC Groningen - Fortuna Sittard ontgelden bij analist Gertjan Verbeek. De 35-jarige arbiter 'fluit als een oud wijf', zegt Verbeek onder meer bij ESPN.

FC Groningen leek een mooie middag tegemoet te gaan toen Dies Janse al na dik vijf minuten spelen van dichtbij de score opende: 1-0. Het Fortuna van voormalig Groningen-speler én -trainer Danny Buijs slaagde er daarna echter in om de wedstrijd te doen kantelen. Door treffers van Kaj Sierhuis (ook al een oud-Groninger) en Sparta-huurling Lance Duijvestijn hadden de Limburgers halverwege een 1-2 voorsprong te pakken.

Cristian Willaert zag gedurende het eerste bedrijf steeds meer irritatie bij de Groningen-spelers ontstaan: "Het lukt niet", stelt de verslaggever vast. Verbeek vult aan: "Dat had niet alleen met 'het lukt niet' te maken', maar ook met de scheidsrechter. Die fluit als een oud wijf, ook al vier of vijf gele kaarten (het waren er drie, red.). Och, schei uit man. Hij maakt de wedstrijd een beetje dood."

"Dingen waar je helemaal niet voor moet fluiten, daar fluit hij voor", vervolgt Verbeekn zijn tirade. "En er zitten gele kaarten bij dat ik denk: waarom geef je hier nou geel? Dus dan krijg je irritaties en dan gaat hij voor het vasthouden van de bal een gele kaart geven. Nee, het is matig", besluit de oud-trainer van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en AZ.