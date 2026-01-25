Correia diep teleurgesteld na niet-gegeven penalty: 'Wauw met dikke hoofdletters, dit doet oprecht heel veel pijn'

Anthony Correia kan niet geloven dat zijn ploeg Telstar zondag geen penalty heeft gekregen tegen AZ. Jeroen Zoet hield Kay Tejan enkele seconden vast in het strafschopgebied in de tweede helft. Uiteindelijk wonnen de Alkmaarders met 0-1.

Telstar deed in dit duel weinig onder aan AZ en had eigenlijk een gelijkspel verdiend. Die was er mogelijk ook gekomen, als arbiter Robin Hensgens een strafschop had toegekend aan de thuisploeg. Na negentig minuten was het enige doelpunt van Isak Steiner Jensen doorslaggevend.

Na afloop ziet Correia de beelden terug rondom het penaltymoment. Hij slaat steil achterover als hij ziet hoe Tejan enkele seconden wordt vastgehouden door Zoet. "Oh wat erg!! Ik zag het op onze kleine camera en ik dacht: hmm dit lijkt wel een penalty. Dus ik zei: 'Ga eens kijken naar de VAR' (tegen de vierde man)."

De coach van Telstar is zeer overtuigd dat het om een arbitrale dwaling gaat. "Een, twee, drie, nee, honderd procent. Dit is wel erg. Oh, dit doet oprecht heel veel pijn." Vervolgens richt hij zich tot de scheidsrechters en de VAR. "Het doet pijn dat we mensen hebben die dit niet als penalty scharen. Wauw. Gewoon wauw met dikke hoofdletters", zegt de oefenmeester, die niet op een boze manier het interview afwerkt.