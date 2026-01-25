Live voetbal 10

Correia diep teleurgesteld na niet-gegeven penalty: 'Wauw met dikke hoofdletters, dit doet oprecht heel veel pijn'

Correia Tejan
Foto: © ESPN
4 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
25 januari 2026, 15:16

Anthony Correia kan niet geloven dat zijn ploeg Telstar zondag geen penalty heeft gekregen tegen AZ. Jeroen Zoet hield Kay Tejan enkele seconden vast in het strafschopgebied in de tweede helft. Uiteindelijk wonnen de Alkmaarders met 0-1.

Telstar deed in dit duel weinig onder aan AZ en had eigenlijk een gelijkspel verdiend. Die was er mogelijk ook gekomen, als arbiter Robin Hensgens een strafschop had toegekend aan de thuisploeg. Na negentig minuten was het enige doelpunt van Isak Steiner Jensen doorslaggevend.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop ziet Correia de beelden terug rondom het penaltymoment. Hij slaat steil achterover als hij ziet hoe Tejan enkele seconden wordt vastgehouden door Zoet. "Oh wat erg!! Ik zag het op onze kleine camera en ik dacht: hmm dit lijkt wel een penalty. Dus ik zei: 'Ga eens kijken naar de VAR' (tegen de vierde man)."

De coach van Telstar is zeer overtuigd dat het om een arbitrale dwaling gaat. "Een, twee, drie, nee, honderd procent. Dit is wel erg. Oh, dit doet oprecht heel veel pijn." Vervolgens richt hij zich tot de scheidsrechters en de VAR. "Het doet pijn dat we mensen hebben die dit niet als penalty scharen. Wauw. Gewoon wauw met dikke hoofdletters", zegt de oefenmeester, die niet op een boze manier het interview afwerkt.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
66 Reacties
95 Dagen lid
83 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

duidelijke strafschop en ook nog een rode kaart

jerommeke1973
315 Reacties
1.216 Dagen lid
951 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Veluwe penalty is overduidelijk. Maar rode kaart is behoorlijk overdreven

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
451 Reacties
1.016 Dagen lid
5.240 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Je kunt hier gerust van bestelen spreken. Wat een blunder van de VAR!

Neesje
1.764 Reacties
1.216 Dagen lid
8.938 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Duidelijk geen thuisfluiter .

jerommeke1973
315 Reacties
1.216 Dagen lid
951 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was een duidelijke penalty. AZ kwam daar goed weg. Telstar had een punt verdiend.

