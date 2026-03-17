Marokko heeft de Afrika Cup in eigen land toch gewonnen, zo maakt de Afrikaanse voetbalbond bekend in een statement. De bond heeft namelijk bepaald dat Senegal de wedstrijd heeft opgegeven.

De Afrika Cup van afgelopen winter liep met een sisser af voor Marokko. In de slotfase van de reguliere speeltijd kreeg het gastland een strafschop toegekend, maar deze werd met een panenka gemist door Brahim Díaz. Voordat hij achter de bal kon gaan staan, besloot het grootste deel van de Senegalese ploeg de kleedkamer in te gaan. De wedstrijd lag daardoor ongeveer een kwartier stil. In de verlenging wist Senegal door een prachtig doelpunt van Pape Gueye als winnaar van het veld te stappen.

Artikel gaat verder onder video

Marokko was het niet eens met de gang van zaken rondom de strafschop en besloot het resultaat aan te vechten. Twee maanden later is de CAF tot een beslissing gekomen: Senegal krijgt een reglementaire 3-0 nederlaag na het verlaten van het veld. Dit is volgens de CAF namelijk in strijd met de regels. Daardoor wordt Marokko alsnog aangewezen als winnaar van de Afrika Cup.

Ismael Saibari

Marokko is niet alleen in beroep gegaan tegen het gedrag van Senegal, ook de straffen naar aanleiding van de handoekenrel gedurende de wedstrijd werden aangevochten. Onder meer PSV-middenvelder Ismael Saibari probeerde hierbij de handdoek van de Senegalese doelman Édouard Mendy te stelen. De PSV'er kreeg een schorsing van drie interlands en een boete van 83 duizend euro opgelegd.

Naar aanleiding van het beroep heeft de CAF besloten om de straf voor Saibari te verlagen. De middenvelder heeft nu nog maar een schorsing van twee wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, gekregen voor het incident. Daarnaast is de boete kwijtgescholden.