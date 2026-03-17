Marokko krijgt gelijk: CAF wijst nieuwe winnaar Afrika Cup aan

17 maart 2026, 22:48   Bijgewerkt: 23:06
Afrika Cup Marokko Senegal
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Marokko heeft de Afrika Cup in eigen land toch gewonnen, zo maakt de Afrikaanse voetbalbond bekend in een statement. De bond heeft namelijk bepaald dat Senegal de wedstrijd heeft opgegeven.

De Afrika Cup van afgelopen winter liep met een sisser af voor Marokko. In de slotfase van de reguliere speeltijd kreeg het gastland een strafschop toegekend, maar deze werd met een panenka gemist door Brahim Díaz. Voordat hij achter de bal kon gaan staan, besloot het grootste deel van de Senegalese ploeg de kleedkamer in te gaan. De wedstrijd lag daardoor ongeveer een kwartier stil. In de verlenging wist Senegal door een prachtig doelpunt van Pape Gueye als winnaar van het veld te stappen.

Marokko was het niet eens met de gang van zaken rondom de strafschop en besloot het resultaat aan te vechten. Twee maanden later is de CAF tot een beslissing gekomen: Senegal krijgt een reglementaire 3-0 nederlaag na het verlaten van het veld. Dit is volgens de CAF namelijk in strijd met de regels. Daardoor wordt Marokko alsnog aangewezen als winnaar van de Afrika Cup.

Ismael Saibari

Marokko is niet alleen in beroep gegaan tegen het gedrag van Senegal, ook de straffen naar aanleiding van de handoekenrel gedurende de wedstrijd werden aangevochten. Onder meer PSV-middenvelder Ismael Saibari probeerde hierbij de handdoek van de Senegalese doelman Édouard Mendy te stelen. De PSV'er kreeg een schorsing van drie interlands en een boete van 83 duizend euro opgelegd.

Naar aanleiding van het beroep heeft de CAF besloten om de straf voor Saibari te verlagen. De middenvelder heeft nu nog maar een schorsing van twee wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, gekregen voor het incident. Daarnaast is de boete kwijtgescholden.

Martin0345
280 Reacties
988 Dagen lid
1.320 Likes
Martin0345
Corruptie in Afrika, wie had dat gedacht?

Martine
248 Reacties
404 Dagen lid
680 Likes
Martine
Tjonge jonge, wat een amateurtheater. Wedstrijd is gewoon uitgespeeld toch? Puur POLITIEK

Sebas80
6 Reacties
51 Dagen lid
12 Likes
Sebas80
Hoe kom je erbij dat Senegal zou hebben opgegeven?! Ze zijn heel even (en terecht) van het veld gelopen en daarna keurig weer teruggekomen om de wedstrijd uit te spelen. Marokko mist vervolgens zelf een penalty en Senegal maakt op een legale manier een goal. Wat een lelijke en niets zeggende manier om de Afrika cup te ‘winnen’

Timo987
57 Reacties
121 Dagen lid
93 Likes
Timo987
Bizar!!

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.081 Reacties
1.268 Dagen lid
5.625 Likes
Allback
Senegal had nooit uit onvrede van het veld mogen lopen. Het is terecht dat ze het land daarvoor alsnog straffen. Maar de manier waarop is raar, Senegal heeft de wedstrijd daarna gewoon eerlijk gewonnen. Op deze manier wil je die titel lijkt mij niet willen hebben. Het zal op deze manier nooit een titel zijn die je echt gewonnen hebt.

