Live voetbal

Saibari gaat viraal als hij handdoek van Mendy probeert te stelen tijdens Afrika Cup-finale

Ismael Saibari van Marokko en Yehvann Diouf van Senegal
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 januari 2026, 08:04   Bijgewerkt: 08:31

Ismael Saibari is viraal gegaan na afloop van de verloren Afrika Cup-finale van Marokko tegen Senegal (1-0 verlies). De PSV’er werd in de blessuretijd naar de kant gehaald, maar daarmee was zijn rol in de wedstrijd nog niet uitgespeeld. Op beelden is te zien hoe hij de handdoek van Senegal-doelman Édouard Mendy probeert te stelen.

Marokko nam het zondagavond in de finale van de Afrika Cup op tegen Senegal. Na een bizarre ontknoping trok het West-Afrikaanse land in verlenging aan het langste eind en legde het voor de tweede keer in de geschiedenis beslag op het belangrijkste toernooi van het continent.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de wedstrijd hebben onder meer de Marokkaanse ballenjongens, Achraf Hakimi en Saibari er alles aan gedaan om Mendy in de stortregen in Rabat zijn handdoek te ontnemen. De rechtsback van Paris Saint-Germain kreeg het eenmaal voor elkaar om de handdoek over de reclameborden heen te gooien, maar Malick Diouf lette goed op en sprong er snel achteraan om het voorwerp terug bij Mendy te krijgen.

In de verlenging bleven de Marokkanen proberen de handdoek weg te halen bij Mendy, dus voelde reservedoelman Yehvann Diouf zich genoodzaakt zijn ploeggenoot hierbij te ondersteunen. Ballenjongens probeerden het voorwerp meermaals uit zijn handen te trekken, waardoor Diouf op een gegeven moment zelfs worstelend met de ballenjongens in het veld lag.

Ook Saibari, die in de blessuretijd werd vervangen door Anass Salah-Eddine, probeerde Diouf het leven zuur te maken. Op beelden is te zien hoe de middenvelder bij de achterlijn tegenover de reservekeeper staat en zijn tegenstander aanstaart. Als Diouf de handdoek aan Mendy wil geven, maakt hij een schijnbeweging waardoor hij Saibari op het verkeerde been zet. De PSV’er is hierdoor te laat en kan niet voorkomen dat Mendy zijn gezicht kan afdrogen.

➡️ Meer Marokko nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Afrika Cup Marokko Senegal

Senegal verslaat Marokko in knotsgekke finale van Afrika Cup

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Ayoub El Kaabi van Marokko

Ziggo Sport zendt Afrika Cup-finale Senegal - Marokko gratis uit op YouTube

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Sadio Mané van Senegal en Ismael Saibari van Marokko met Afrika Cup

Senegal - Marokko op tv: Afrika Cup-finale live te zien bij Ziggo Sport

  • Gisteren, 18:59
  • Gisteren, 18:59
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Emilio
48 Reacties
1.099 Dagen lid
387 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Stelen zit in hun bloed blijkbaar. Handdoeken zijn kostbaar in Marokko. De enige die normen en waarden heeft is Diaz. Eigenhandig besloten om de Afrika Cup aan de partij te geven die het verdiende en dat is Senegal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Emilio
48 Reacties
1.099 Dagen lid
387 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Stelen zit in hun bloed blijkbaar. Handdoeken zijn kostbaar in Marokko. De enige die normen en waarden heeft is Diaz. Eigenhandig besloten om de Afrika Cup aan de partij te geven die het verdiende en dat is Senegal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Senegal - Marokko

1 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Afrika Cup
Seizoen: 2025 Morocco

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
9
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel