is viraal gegaan na afloop van de verloren Afrika Cup-finale van Marokko tegen Senegal (1-0 verlies). De PSV’er werd in de blessuretijd naar de kant gehaald, maar daarmee was zijn rol in de wedstrijd nog niet uitgespeeld. Op beelden is te zien hoe hij de handdoek van Senegal-doelman probeert te stelen.

Marokko nam het zondagavond in de finale van de Afrika Cup op tegen Senegal. Na een bizarre ontknoping trok het West-Afrikaanse land in verlenging aan het langste eind en legde het voor de tweede keer in de geschiedenis beslag op het belangrijkste toernooi van het continent.

Tijdens de wedstrijd hebben onder meer de Marokkaanse ballenjongens, Achraf Hakimi en Saibari er alles aan gedaan om Mendy in de stortregen in Rabat zijn handdoek te ontnemen. De rechtsback van Paris Saint-Germain kreeg het eenmaal voor elkaar om de handdoek over de reclameborden heen te gooien, maar Malick Diouf lette goed op en sprong er snel achteraan om het voorwerp terug bij Mendy te krijgen.

In de verlenging bleven de Marokkanen proberen de handdoek weg te halen bij Mendy, dus voelde reservedoelman Yehvann Diouf zich genoodzaakt zijn ploeggenoot hierbij te ondersteunen. Ballenjongens probeerden het voorwerp meermaals uit zijn handen te trekken, waardoor Diouf op een gegeven moment zelfs worstelend met de ballenjongens in het veld lag.

Ook Saibari, die in de blessuretijd werd vervangen door Anass Salah-Eddine, probeerde Diouf het leven zuur te maken. Op beelden is te zien hoe de middenvelder bij de achterlijn tegenover de reservekeeper staat en zijn tegenstander aanstaart. Als Diouf de handdoek aan Mendy wil geven, maakt hij een schijnbeweging waardoor hij Saibari op het verkeerde been zet. De PSV’er is hierdoor te laat en kan niet voorkomen dat Mendy zijn gezicht kan afdrogen.