Samuel Eto’o, de voorzitter van de Kameroense voetbalbond (FECAFOOT), is door de Afrikaanse voetbalbond (CAF) hard aangepakt na zijn wangedrag tijdens het Afrika Cup-duel tussen Kameroen en Marokko. De voormalig spits van onder meer FC Barcelona krijgt een schorsing van vier wedstrijden en een boete van 20.000 Amerikaanse dollar.

De straf volgt vanwege het schenden van de principes van sportiviteit en fair play, zo meldt de tuchtcommissie van de CAF. Eto'o zou zich agressief hebben gedragen richting officials en zijn Marokkaanse collega Fouzi Lekjaa tijdens de kwartfinale op 9 januari 2026. Het duel eindigde in een 0-2 overwinning voor Marokko, waardoor Kameroen werd uitgeschakeld.

FECAFOOT gaat in beroep

FECAFOOT heeft in een officiële verklaring laten weten de beslissing van de CAF aan te vechten en in beroep te gaan. Volgens de bond is er in de straf "geen enkele expliciete motivering" te vinden en is er sprake van partijdigheid. FECAFOOT stelt dat de procedure die heeft geleid tot de beslissing ernstige bedenkingen oproept met betrekking tot de fundamentele eisen van een eerlijk proces en de principes van transparantie.

De bond spreekt in het statement, dat via de sociale mediakanalen naar buiten werd gebracht, ook zijn volledige steun uit voor voorzitter Eto'o en benadrukt dat het zal blijven vechten voor een geloofwaardig disciplinair systeem. FECAFOOT bevestigt dat Eto'o alle beroepsmogelijkheden die hem ter beschikking staan zal aanwenden om de sancties aan te vechten.

Controverses rond Eto'o

Het is niet de eerste keer dat Samuel Eto'o en de Kameroense voetbalbond in opspraak komen. Eerder kreeg Eto'o al een schorsing van zes maanden van de FIFA voor beledigend gedrag tijdens het WK voor vrouwen onder 20. Ook was er langdurige onrust door een machtsstrijd tussen Eto'o en de door het ministerie van Sport aangestelde coach Marc Brys. De keuzeheer werd voor de Afrika Cup ontslagen en opgevolgd door David Pagou, maar daar was Brys het niet mee eens. Hij claimde dus eindverantwoordelijk te zijn voor de nationale ploeg, waardoor er ook twee verschillende selecties circuleerden.