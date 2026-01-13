Bondscoach Walid Regragui van Marokko heeft fel uitgehaald naar critici die beweren dat zijn team bevoordeeld wordt door de arbitrage op de Afrika Cup. Hij stelt dat dit een terugkerend fenomeen is op het Afrikaanse continent.

Op een persconferentie in de aanloop naar de halve finale tegen Nigeria uitte Regragui zijn frustratie over de aanhoudende complottheorieën. "Ze willen mensen doen geloven dat onze wedstrijden altijd op deze manier worden gewonnen", foetert de bondscoach van het gastland van de Afrika Cup.

“Laten we onszelf niets wijsmaken”, gaat hij verder. “Het is op het Afrikaanse continent altijd al zo geweest dat er twijfels en controverses worden gezaaid.” Hij voegde eraan toe dat journalisten 'hun werk moeten doen', maar dat de perceptie van partijdigheid niet klopt. “Een penalty in de ene wedstrijd worden gegeven en in de andere niet. In de ene wedstrijd wordt een handsbal gefloten, in de andere niet. Ik kijk veel wedstrijden en de controverses zijn overal hetzelfde.”

Regragui geeft aan dat hij zelf nooit klaagt over de arbitrage, zelfs niet na wedstrijden. "We moeten de scheidsrechters en de spelers steunen en stoppen met altijd het gevoel te hebben dat ons onrecht wordt aangedaan", roept de bondscoach van Marokko op.